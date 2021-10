Tori Spelling se spominja pokojnega soigralca: Bil je moja družina

Tori Spelling se je pred dnevi spomnila igralca Lukea Perryja , ki je leta 2019 umrl zaradi kapi, star 52 let. Zvezdnica mu je ob tej priložnosti posvetila zapis na družbenem omrežju Instagram , med gostovanjem v podcastu Whine Down pa je spregovorila o njunem odnosu. Med drugim je razkrila, da jo je Perry nekoč obranil nasilnega fanta.

"Stara sem bila 19 let in bila sem zelo jezna nanj, nisem se zavedala, da me je imel zelo rad in se je bil mojo bitko. Bil je dober prijatelj," sedaj razmišlja Spellingova, ki je kar deset sezon igrala Donno Martin v seriji Beverly Hills .

"Jason Priestley ga skušal ustaviti. To je bil eden tistih dogodkov, ki se jih spominjaš še leta in ne moreš verjeti, da se je to zgodilo," je še povedala o dogodku. Zvezdnika naj nekaj časa nato sploh ne bi govorila, kljub temu, da sta sodelovala pri snemanju serije, saj je bila takrat 19-letna Tori zelo jezna na soigralca.

"Ko sem bila stara 19 let, sem bila v nasilnem razmerju. Luke je sovražil mojega fanta in bil zelo zaščitniški do mene. Nekega božiča smo bili vsi skupaj na zabavi pri mojih starših in tam sta se zapletla v prepir," je razkrila voditeljici Jani Kramer v oddaji Whine Down . Perry naj bi takrat Torijinega nekdanjega fanta želel tudi udariti.

Pred dnevi je Tori na Instagramu objavila fotografijo s Perryjem in pripisala: "Vse najboljše mojemu bratu in prijatelju Lukeu. Tako zelo te pogrešamo. Ne mine niti dan, da ne bi pomislila nate, res si bil poseben. Spoznala sem te, ko sem bila mlado in negotovo dekle in bil si prvi fant, ob katerem sem se počutila cenjena kot človek, ženska in igralka. Bil si moj brat in prijatelj. Ostro si se zavzel zame," je še zapisala.

"Vsak človek se je ob tebi počutil samozavesten, slišan in posben. Bil si nesebičen in vedno si se razdajal. Tvoja ljubeča narava te je vodila skozi desetletja. Pogrešamo te danes in vsak dan. Še vedno te nosimo v svojih srcih. Res si pustil velik vtis," je še pripisala Tori.