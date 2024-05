Tori Spelling si želi ponovno zanositi: Rada bi imela še enega otroka

Zvezdnica je obenem razkrila, da ji je žal, da o tem ni razmišljala prej, saj bi tako zamrznila svoja jajčeca. Tega pa žal ni storila, zato je v šali vprašala moža svoje gostje, Jaya Barkerja , če bi bil on pripravljen poskrbeti za to, da bi bila ona šestič noseča. Tori, ki je že v menopavzi, je mama 17-letnega Liama , 15-letne Stelle , 12-letne Hattie , 11-letnega Finna in sedemletnega Beauja .

50-letnica je trenutno sicer samska, saj se je marca ločila od moža in očeta svojih otrok Deana McDermotta , s katerim sta se razšla že junija 2023. Njun zakon je namreč zaznamovala nezvestoba, skok čez plot pa je igralec priznal že leta 2014. Po njunem razhodu je nadaljeval razmerje z Lily Calo , igralka pa je priznala, da jo skrbi, kako bo spet našla partnerja zase. "Imam pet otrok, kdo si to želi?" je dejala v podcastu.

Vse od marčevske uradne vložitve ločitvenih papirjev Tori zelo iskreno govori o svojih čustvih v obdobju razhajanja. V eni od epizod je priznala, da se ne počuti vredna ljubezni. "To je resnica. In to je nekaj, kar je samo v tebi, ni nekaj, kar sem želela ali poskušala ustvariti. Ti občutki se začnejo, ko si mlad," je dejala, le nekaj dni kasneje pa je razkrila še, da se s svojim nekdanjim možem in njegovo novo partnerko še vedno družijo na večerjah in da ji je Lily pravzaprav zelo všeč.