Tori Spelling skoraj leto po razhodu zahteva ločitev od moža

57-letnemu očetu otrok naj bi bili dovoljeni obiski, mladoletni otroci pa bi živeli pri njej. Od skoraj nekdanjega moža zahteva tudi finančno podporo zase. V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil Page Six , ni navedeno, da bi imela McDermott in Spellingova predporočno pogodbo, zato se bosta morala dogovoriti tudi o delitvi premoženja. Tori od Deana zahteva, da je on tisti, ki bo poravnal stroške odvetniških storitev.

Ta je nedavno dejal, da mu je 50-letnica po razhodu in težavah z odvisnostjo, s katero se je boril, ves čas stala ob strani. "Na koncu si zame le želi, da bi bil srečen. S tega vidika je res neverjetna ženska. Je ena najbolj darežljivih ljudi, kar sem jih v življenju spoznal," je povedal voditelj resničnostnih oddaj, ki ima sicer že novo dekle, in dodal, da se Lily Calo in Tori dobro razumeta. "Če delam dobre stvari in živim odgovorno življenje, mi to podari čudovita darila," je dejal kmalu za tem, ko so njegovo nekdanjo ženo in njegovo novo dekle v objektiv ujeli ulični fotografi, ki so ju fotografirali, kako sta si med pozdravom izmenjali objem in poljub na lice.