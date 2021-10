Tori Spelling tik pred ločitvijo, prijatelji niso presenečeni

Tori Spelling in Dean McDermott sta bila poročena 15 let, v zakonu pa se jima je rodilo pet otrok. Pravljice naj bi bilo že zdavnaj konec, njuni skupni prijatelji pa nad njunim razhodom niso presenečeni: ''Tori je iz svojega življenja odstranila kar nekaj ljudi,'' so povedali za ameriške medije. Ti so pred dnevi poročali, da so zvezdnico ujeli tudi pred odvetniško pisarno, s fotografij pa je bilo razvidno, da nosi v rokah beležnico, na kateri so izpisane besede, kot so 'podpora', 'skrbništvo' in 'imetje'.