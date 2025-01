Tori Spelling v avtodomu pobegnila pred požarom v Los Angelesu

Igralka Tori Spelling , ki je najbolj znana po seriji Beverly Hills, 90210 , je na družbenem omrežju delila svojo grozno izkušnjo evakuacije pred požarom, ki je zajel del Los Angelesa. 51-letnica je zapisala, da se je sprva izogibala tej temi, saj so bile platforme že polne zgodb o izjemni dobroti, strašnih izgubah, prošnjah za pomoč in tistih, ki so z deljenjem pomagali drugim. Ko pa je bila skupaj s svojimi petimi otroki prisiljena zapustiti njihovo najeto hišo, pa je začutila, da se mora tudi ona oglasiti.

"Objava, ki je nisem želela narediti. Več dni sem opazovala uničenje in živela v strahu," je začela zapis, ob katerem je dodala fotografije sebe, sina Beaua in njihovega nemškega ovčarja, ki uživajo na prostem."Nisem objavljala in delila, ker so bila družbena omrežja polna izjemne prijaznosti, strahovitih izgub in prošenj za pomoč. Nisem želela biti odveč, a smo se tudi mi morali evakuirati. Trudila sem se ostati čim dlje, a smo se morali tudi mi na koncu vdati in oditi. Moje srce je s tistimi, ki so izgubili in pretrpeli veliko vsega. Kot mati petih otrok in puhastih ljubljencev veš, kdaj je čas, da ukrepaš," je nadaljevala 51-letnica.