Tori Spelling v novo leto v družbi otrok, mož zbolel za pljučnico

Tori Spelling in Dean McDermott sta večer ob vstopu v leto 2022 preživela ločeno. Tako sta še bolj podžgala govorice, da se njuna skupna pot zaključuje. ''Vesel zadnji večer leta 2021,'' je 48-letnica zapisala ob fotografiji, na kateri so se ji pridružili njeni štirje otroci, s katerimi je praznovala ob jezeru Arrowhead. Dodala je še, da je zelo vesela, da nadaljuje družinsko tradicijo praznovanja na lokaciji, ki se je pričela, ko je bil njen najstarejši otrok še dojenček.

''Moji starši so semkaj vozili tudi mene in brata v času, ko sva odraščala,'' je dejala in povedala, da se veseli trenutka, ko bodo v počitniško naselje svoje otroke pripeljali tudi njeni najmlajši. Ob tem je označila 14-letnega Liama, ki je fotografijo tudi posnel, pa tudi 13-letno Stello, 10-letno Hattie, devetletnega Finna in štiriletnega Beauja, s katerimi se je postavila pred veliko božično drevesce.