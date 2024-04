Tori Spelling v prometni konici urinirala v sinovo plenico.

"Ko je Beau še nosil plenice, me je zelo tiščalo na stranišče. Obtičala sem v koloni na obvoznici, ki je ena bolj norih pri nas, in vedela sem, da ne bom zdržala do doma." 50-letnica, sicer mati petih otrok, je nato pojasnila, da je rešitev iskala v svoji veliki torbi, ki spominja na tisto, ki jo je imela Mary Poppins. Po njenih besedah naj bi se namreč v njej našlo vse in še več.

"Iskala sem in iskala ter prosila boga, da nekaj najdem. Celo sem prebrskala in našla plenico. Dobesedno sem si jo nadela in se polulala vanjo. Polulala sem se v Beauovo plenico."

Tori ima poleg danes sedemletnega Beauja še štiri otroke, 17-letnega Liama, 15-letno Stello, 14-letnega Finna, 11-letno Hattie. Vseh pet otrok je povila v zakonu z danes odtujenim soprogom Deanom McDermottom.