Tori Spelling večerja z nekdanjim možem in njegovo punco: Lily mi je zelo všeč

Tori Spelling in Dean McDermott se sicer ločujeta, a še vedno skupaj preživljata čas, ki ga namenjata družini in njunim petim otrokom. Zvezdnica je nedavno v svojem podkastu rezkrila celo, da se z nekdanjim možem in njegovo novo punco družijo na družinskih večerjah in da ji je Lily Calo zelo všeč kot oseba.

Zvezdnica je ob tem poudarila, da se spremembe tičejo predvsem Mc Dermotta, s katerim je bila poročena 18 let, ta pa ima sedaj novo partnerko. "Naj ga sedaj naslavlajm z nekdanji mož? Odtujeni mož? Še vedno mu pravim dragec. Tudi pred njegovim dekletom. Naj ga kar naenkrat kličem Dean? 18 let ga nisem tako poklicala, zato je to čudno. Verjetno ga bom prenehala klicati dragec, ko bom tudi jaz našla nekoga drugega," je razmišljala pred mikorofonom.

50-letna igralka je o njihovih druženjih povedala: "Lily mi je zelo všeč. Ni slabo, je smo drugače." Ob tem se je slišno zasmejala in takoj dodala: "Ko mi je nerodno, se smejim in zbijam šale, saj se ne znam izraziti. Dean je zelo čeden moški, to se ni nikoli spremenilo. Nabralo se je toliko zamere, da preprosto nisem mogla več nazaj."

Ko je razmišljala o razhodu z možem in tem, kako bo to vplivalo na njune otroke 17-letnega Liama, 15-letno Stello, 12-letno Hattie, 11-letnega Finna in 7-letnega Beauja, je dejala: "Upam, da bo vse v prijateljskem duhu. Trenutno dobro usklajujeva sostarševstvo. Otroci ga ponovno videvajo in so zadovoljni z napredkom in delom, ki ju je naredil na sebi. Ponosni so nanj in njegovo novo dekle nam je všeč. Vsi skupaj vzgajamo otroke in živimo sanje. Ne vem."

"Upaš, da se bo tako razpletlo. Ne vem, kaj se bo sedaj zgodilo. Sedaj to ni več v najinih rokah, na vrsti so odvetniki in sodišče. Mislim, da oni niso navajeni, da se zvezdniške ločitvene bi zapletale. Menim, da noben od naju ne želi, da bi postalo grdo. A življenje je zapleteno," je razmišljala zvezdnica.

Priznala je tudi, da je razmišljala o tem, ali je sprejela pravo odločitev in se ni vrnila k možu. Ob tem je pomislila tudi na svoje otroke in kako bo ločitev vplivala nanje in ali bi jim bilo slabše, če bi ostala v zakonu, v katerem je bilo toliko jeze in nesreče."Odgovorov na ta vprašanja nisem imela, dokler nisem bila sama v tem," je zaključila.

McDremotta so v družbi s Calo prvič fotografirali oktobra 2023, marca pa je v izjavi za Page Six povedal, da se njegovo novo dekle in odtujena žena zelo dobro razumeta. Govorice, da se zakonca razhajata, so sicer v javnosti krožile že nekaj časa, Spelling pa je uradno zahtevo za ločitev vložila šele pred kratkim.