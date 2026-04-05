Tori Spelling z otroki udeležena v prometni nesreči

V četrtek ob 17.45 je v Temeculi v Kaliforniji prišlo do prometne nesreče, v katero je bilo vpleteno vozilo igralke Tori Spelling . Igralka je vozila avtomobil, v katerem so bili štirje njeni otroci in trije njihovi prijatelji.

Po poročanju tujih medijev, ki povzemajo do zdaj znane informacije policije, je zvezdnica pripeljala pravilno, a se je vanjo zaletelo drugo vozilo. Voznik naj bi prekoračil hitrost in prevozil rdečo luč, to pa je bil tudi glavni vzrok nesreče. Kot poroča revija People, nihče od vpletenih ni bil aretiran, so bili pa vsi prepeljani v bolnišnico. Tori ima z nekdanjim možem Deanom McDermottom pet otrok, a ni jasno, kateri štirje so bili z mamo v avtomobilu.

Udeleženci naj bi bili lažje poškodovani, predvsem naj bi imeli modrice, ureznine in pretres možganov. Prav hitri reakciji 52-letnice gre zasluga, da ni prišlo še do hujših posledic. Po poročanju TMZ-ja je tik pred trkom uspela izvesti manever, ki je vozilo umaknil z najnevarnejše poti in s tem zmanjšal silo trka.