Tuja scena

Tori Spelling z otroki udeležena v prometni nesreči

Los Angeles, 05. 04. 2026 09.30 pred 23 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
K.A.
Tori Spelling je mama petih otrok, a očitno v tej vlogi tako uživa, da si jih želi še več.

Nesreča nikoli ne počiva, kar je na lastni koži ponovno spoznala tudi Tori Spelling. Igralka je bila v četrtek pozno popoldan udeležena v prometni nesreči, v avtomobilu pa je imela svoje štiri otroke in njihove prijatelje. Po poročanju tujih medijev so bili vsi prepeljani v bolnišnico, šlo pa naj bi za lažje poškodbe, kot so modrice, ureznine in pretres možganov.

V četrtek ob 17.45 je v Temeculi v Kaliforniji prišlo do prometne nesreče, v katero je bilo vpleteno vozilo igralke Tori Spelling. Igralka je vozila avtomobil, v katerem so bili štirje njeni otroci in trije njihovi prijatelji.

Tori Spelling in njeni otroci so bili udeleželni v prometni nesreči.
Tori Spelling in njeni otroci so bili udeleželni v prometni nesreči.
FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev, ki povzemajo do zdaj znane informacije policije, je zvezdnica pripeljala pravilno, a se je vanjo zaletelo drugo vozilo. Voznik naj bi prekoračil hitrost in prevozil rdečo luč, to pa je bil tudi glavni vzrok nesreče. Kot poroča revija People, nihče od vpletenih ni bil aretiran, so bili pa vsi prepeljani v bolnišnico. Tori ima z nekdanjim možem Deanom McDermottom pet otrok, a ni jasno, kateri štirje so bili z mamo v avtomobilu.

Udeleženci naj bi bili lažje poškodovani, predvsem naj bi imeli modrice, ureznine in pretres možganov. Prav hitri reakciji 52-letnice gre zasluga, da ni prišlo še do hujših posledic. Po poročanju TMZ-ja je tik pred trkom uspela izvesti manever, ki je vozilo umaknil z najnevarnejše poti in s tem zmanjšal silo trka.

Preberi še Tori Spelling v avtodomu pobegnila pred požarom v Los Angelesu

Zvezdnica, ki je zaslovela s serijo Beverly Hills 90210, je bila že pred 15 leti udeležena v avtomobilski nesreči, medtem ko je bila noseča s svojim tretjim otrokom. Takrat je bila v avtomobilu z najstarejšima otrokoma, Stello in Liamom, med bežanjem pred fotografi pa se je nesrečno zaletela v zid šole. Na srečo takrat v nesreči nihče ni bil poškodovan, vendar se je Spelling zaradi varnostnih razlogov takoj odpravila k zdravniku.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Tori Spelling prometna nesreča otroci bolnišnica Dean McDermott paparaci
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
05. 04. 2026 17.19
??pretres možganov...a res
Amor Fati
05. 04. 2026 11.54
Niti za enkratno uporabo.
Delavec_Slo
05. 04. 2026 10.00
Joj, ji je silikon napoti!
GUNDABAD
05. 04. 2026 09.59
upam, da je z njenim silikonom vse v redu
Alergičen na levake
05. 04. 2026 09.43
Uauuu, včeraj je pa sosedovo kuro traktor povozi, perja po celi cesti, potem so pa žrtev povrh vsega še spekli, novinarja pa nikjer nobenega 😵‍💫😳...
Lock Down
05. 04. 2026 12.08
Povoženo kuro so pekli? Vsa čast 🤣
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
