Tori Spelling za OnlyFans Denise Richards zapravila 400 evrov

Tori Spelling je pozdravila potezo prijateljice Denise Richards, ki je lani na strani OnlyFans ustvarila svoj profil, ob tem pa je tudi njo zanimalo, kako platforma deluje. "Prijateljici sva že leta in leta. Bila sem navdušena nad OnlyFansom in ne bom lagala, rekla sem si: 'To moram pogledati in videti, kaj to je,'" je povedala v oddaji Jeff Lewis Live.

V nadaljevanju je povedala, da si je profil Denise lahko ogledala samo pod pogojem, da se nanj naroči, zato ni imela izbire. "Seveda sem se prijavila pod lažnim imenom." Dodala je, da je želela zgolj videti, kaj vse je prijateljica pripravljena narediti za naročnike.

Tori je Denisin profil tako zanimal, da je za njegovo 'raziskovanje' v dveh dneh odštela precejšnjo vsoto denarja. "Rečejo, da ti ponudijo želeno vsebino hitreje, če jim daš napitnino. Zato sem napisala: 'Hej, draga, všeč mi je, kar vidim, ampak rada bi videla še več. V dveh dneh sem zapravila 400 dolarjev, nisem se mogla ustaviti."