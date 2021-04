Tori Spelling zaradi prvoaprilske šale tarča kritik

Tori Spelling je prvega aprila na družbenih omrežjih objavila fotografijo zaobljenega trebuščka ter se tako skušala pošaliti in nasmejati oboževalce v upanju, da ji bodo nasedli. Kasneje je svojo odločitev pojasnila z naslednjimi besedami: ''Vsak teden se najde revija, ki me označi za nosečnico. Samo, da pojasnim - nisem noseča.'' Mamica petih otrok je tako skušala pogasiti ogenj, ki ga je zanetila s prvoaprilsko objavo, te pa oboževalci na njeno žalost niso sprejeli z odobravanjem.

Svoje dejanje je poskušala podrobneje utemeljiti: ''Resnica je ta, da se po petem otroku moje telo ni vrnilo v prvotno stanje, kot se je pri preteklih nosečnostih. Zato prihaja do večnih vprašanj, ali znova pričakujem.'' Nekdanja zvezdnica serije Beverly Hills, 90210 je dodala, da je mnogim verjetno težko razumeti, kako hudo je, če te mediji ves čas izpostavljajo zaradi videza in postave: ''Čutim, da moram svoje telo vedno znova zagovarjati, namesto da bi ga častila za čudež življenja, ki mi ga je ponudilo kar petkrat.''

47-letnica je svoje dejanje zagovarjala neuspešno. Že pod fotografijo so se nanizali komentarji, ki so opozarjali na neprimernost objave. ''To ni prvoaprilska šala, napačno si presodila, kaj je primerno, sploh zaradi nas, ki smo izgubili otroka,''je zapisala ena od sledilk, spet drug pa je dodal, da jo zaradi nespametne šale čaka obilica neodobravanja.