Tori Spelling že med snemanjem Beverly Hillsa zaradi videza tarča kritik

"Moj oče je vedno rekel, da so oči zrcalo duše," je na Instagramu zapisala 47-letna Tori Spelling , kjer se je sklicevala na svojega pokojnega očeta producenta Aarona Spellinga . "Tega ne bom nikoli pozabila. Zaradi tega prepričanja je moj oče redko dovolil, da bi igralci na filmski sceni nosili sončna očala. Verjel je, da njihove oči sporočajo vse. Vsa čustva."

"Ko sem pri 16 letih postala del Beverly Hillsa, sem imela težave z nizko samozavestjo," je zapisala Spellingova. "Potem so me internetni troli (da, tudi jaz sem jih imela takrat) začeli klicati žaba. Težko je bilo, ker sem bila kot mlado deklet postavljena pod mikroskop. Dolga leta sem vedno prosila umetnike ličenja, da naredijo moje oči manjše. Večkrat sem zaradi svojega videza jokala."

Tori Spelling se spominja najstništva in poziva druge, naj bodo sočutni.

Tori je prav tako delila tri fotografije – prva, ki je nastala pred kratkim ter dve fotografiji iz 90. let, ko je sodelovala pri ustvarjanju serije in ko je krasila naslovnico revije Rolling Stone. Zapis je zaključila z mislijo, da so besede vseh ljudi pomembne, zato prosi vse, naj bodo sočutni. "Spomnite se mojega zapisa, ko boste naslednjič komentirali videz nekoga, ki ga ne poznate. Tudi oni vas ne poznajo. A njihova duša si bo zapomnila neprijeten komentar."