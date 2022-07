Tožba proti Bobu Dylanu zaradi domnevne spolne zlorabe umaknjena

V tožbi je J.C. trdila, da so se zlorabe zgodile v šestih tednih aprila in maja 1965. Po njenih trditvah je Bob Dylan "izkoristil svoj status glasbenika", da ji je priskrbel "alkohol in droge ter jo večkrat spolno zlorabil" v znanem hotelu Chelsea na Manhattnu. Dylana s pravim imenom Robert Zimmerman, ki je maja dopolnil 81 let, je obtožila tudi, da ji je kot dekletu fizično grozil.