Tožba proti Jay-Z-ju in Diddyju, ki sta bila obtožena posilstva, umaknjena

Ameriški pevec Sean Diddy Combs se že kar nekaj časa sooča s številnimi hudimi obtožbami. Takšna pa je pred meseci doletela tudi raperja Jay-Z-ja, ki se je takoj izrekel za nedolžnega in obtožbo strogo obsodil. Neimenovana tožnica je glasbenika obtožila posilstva, sedaj pa je tožbo proti zvezdnikoma umaknila. Soprog priljubljene pevke Beyonce se je takoj po oznanitvi novice oglasil in dan označil kot zmagovalen. V pisni izjavi je prav tako priznal, da so obtožbe prizadele tudi njegovo ženo in njune otroke.

Ženska, ki je obtožila Jay-Z-ja in Seana Diddyja Combsa, da sta jo leta 2000 posilila, ko je bila stara 13 let, je zavrnila svojo civilno tožbo proti hip-hop mogotcema. V vlogi na zveznem sodišču na Manhattnu je navedeno, da je neimenovana tožnica, prostovoljno umaknila tožbo s preklicem, kar pomeni, da je ne more ponovno vložiti.

Sean Diddy Combs in Jay-Z. FOTO: Profimedia - AP icon-expand

Combs trenutno v zaporu čaka na začetek načrtovanega sojenja – z začetkom 5.maja – zaradi številnih obtožb med drugim izsiljevanja in trgovine z ljudmi. Še vedno se sooča z desetinami drugih civilnih tožb žensk in moških, vključno s številnimi, ki jih zastopa Buzbeejevo podjetje, ki ga je obtožilo spolnega napada in drugega neprimernega vedenja. Osramočeni zvezdnik se pri vseh kazenskih zadevah izreka za nedolžnega.

Tožba, ki ko je vložila neimenovana oseba, je bila edina, v kateri je bil kot obtoženec imenovan tudi Jay-Z, s pravim imenom Shawn Carter. Slednji je predhodno zanikal vse navedene obtožbe ženske. Po umiku tožbe pa se je nemudoma oglasil na družbenem omrežju. "Danes smo zmagali," je Carter zapisal v izjavi, ki jo je na spletu objavilo njegovo podjetje za zabavo Roc Nation."Neutemeljene, izmišljene in gnusne obtožbe so bile zavržene. Ta civilna tožba ni imela nobene pravne podlage in ni vodila nikamor," je še dodal v izjavi in priznal, da je primer povzročil travmo tudi njegovi ženi Beyonce in njunim otrokom.