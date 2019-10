Tožba zaradi fotografije, na kateri je preoblečena v Hillary Clinton

Glasbenica Katy Perry si je spet zakuhala tožbo. Pevko je tokrat v težave spravila fotografija iz leta 2016, ki so jo posneli paparaci, ta pa jo je delila na svojem Instagramu.

Na fotografiji, ki je pred tremi leti nastala za noč čarovnic, je glasbenica od glave do pet preobražena v nekdanjo ameriško prvo damo Hillary Clinton, poleg nje pa stoji tudi Orlando Bloom, s katerim sta zdaj zaročena, preoblečen v Billa Clintona. "Bill in Hill za vedno," je pevka zapisala ob fotografiji, ki je bila na njenem Instagrmau vidna do pred kratkim in je požela več kot pol milijona všečkov.