Tožba zaradi 'ukradene' pesmi je zaključena. Miley se je pogodila

Leta 2018 je jamajški glasbenik Flourgon, s pravim imenom Michael May, na sodišču iskal pravico, kajti prepričan je bil, da je ameriška pevka Miley Cyrus prekopirala oziroma ukradla dele njegove pesmi. Govora je o pesmi iz 2013 We Can't Stop, jamajški pevec pa je trdil, da je dotična pesem zelo podobna njegovi pesmi We Run Things iz leta 1988.

PesemWe Can’t Stop iz albuma Bangerz je pristala na drugem mestu Billboardove lestvice, takoj za pesmijo Blurred Lines pevca Robina Thicka, katerega so prav tako obtožili, da je kopiral pesem iz leta 1977 Got To Give It Up pevca Marvina Gayea.