Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Tožilci se strinjajo: Diddy si ne zasluži novega sojenja

New York, 26. 08. 2025 16.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.D.
Komentarji
9

Sean Combs Combs si po mnenju ameriških tožilcev ne zasluži novega sojenja, saj naj bi bilo dokazov za njegovo obsodbo zaradi prevoza z namenom prostitucije več kot dovolj. Čeprav je bil julija oproščen hujših obtožb izsiljevanja in trgovine z ljudmi, njegovi odvetniki trdijo, da je bil Mannov zakon preširoko uporabljen in da dokazi ne zadostujejo. Kazen mu bodo izrekli 3. oktobra.

Sean Diddy Combs si ne zasluži novega sojenja, ker 'je bilo več kot dovolj podlage' za potrditev njegove obsodbe zaradi dveh točk obtožnice o prevozu z namenom udejstvovanja v prostituciji, so v novi sodni vlogi zapisali zvezni tožilci kot odgovor na obrambno zahtevo 31. julija, v kateri so zagovorniki zahtevali oprostitev ali novo sojenje za zvezdnika.

Sean Diddy Combs
Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia

Diddyjevi odvetniki, ki je bil 2. julija oproščen resnejših obtožb o izsiljevanju in trgovini z ljudmi zaradi spolnih namenov, so štiri tedne kasneje sodnika prosili, naj ga oprosti obsodb, povezanih s prostitucijo, ali mu odobri novo sojenje. Med drugim so trdili, da je bil Mannov zakon (zakon, po katerem je bil Combs obsojen) preširoko interpretiran, da bi se lahko nanašal nanj, da dokazi za obsodbo niso bili zadostni.

Mannov zakon je zvezni zakon, ki določa, da je kaznivo dejanje 'namerno prevažati katerokoli osebo, moškega ali žensko, med državami, v tujini ali na ozemlju oziroma posesti Združenih držav Amerike z namenom prostitucije ali spolne dejavnosti, ki je kaznivo dejanje po zvezni ali državni zakonodaji oziroma lokalnem odloku'.

Diddy
Diddy FOTO: AP

Combs ne zanika, da je najemal moške spremljevalce, a njegovi odvetniki so v julijski vlogi trdili, da Mannov zakon ne prepoveduje njegovega ravnanja, 'ker ni imel komercialnega motiva in ni nameraval, da bi plačani spremljevalci imeli spolne odnose z njim', ampak naj bi jih najemal, da bi jih gledal in snemal med spolnimi odnosi z dekleti, srečanji, ki so bila na sojenju poimenovana kot t. i. 'freak-offi'. Njegovi odvetniki so trdili, da gre pri tem za 'dejavnost, ki je zaščitena s prvim amandmajem ameriške ustave'.

Tožilci so v svojem odgovoru, ki je bil dolg kar 58 strani, zapisali, da zakon ne razlikuje med voajerizmom in dobičkom. "Prevažal je spremljevalce čez državne meje, da so se udeležili teh zabav za plačilo. Usmerjal je spolno dejavnost spremljevalcev in žrtev za lastno spolno zadovoljstvo," so zapisali tožilci v vlogi. "Ob upoštevanju dokazov v luči, ki je najbolj naklonjena vladi, je bilo več kot dovolj podlage za potrditev obsodb."

'Freak-offi', kot jih je po pričanju na sojenju poimenovala nekdanja Combsova punca Cassie Ventura. Njegova nekdanja partnerka, ki je pričala pod psevdonimom Jane, pa jih je imenovala 'hotelske noči'. Te zabave so potekale v različnih rezidencah ali hotelih v New Yorku, Miamiju, Los Angelesu, Atlanti, Las Vegasu, na Ibizi ter na Turksu in Caicosu.

Combsu naj bi kazen izrekli 3. oktobra.

p diddy sean diddy combs sojenje
Naslednji članek

Nemška manekenka Claudia Schiffer je dopolnila 55 let

Naslednji članek

Elizabeth Hurley voščila izbrancu: Vse najboljše, veveriček

SORODNI ČLANKI

Diddy še ni obupal nad glasbeno kariero. Odvetnik: Vrnil se bo

Diddyjeva predstavnica potrdila: Kontaktirali smo Trumpa o pomilostitvi

Sean Diddy Combs ostaja v priporu do izreka sodbe v oktobru

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krohotalo
26. 08. 2025 17.25
Realno gledano je prostitucija v ZDA legalizirana samo v Las Vegasu. Življenjsko gledano pa je vse skupaj bilo konsenzualno. Zdraharijo zganjajo samo tiste partnerke, ki so imele vso svobodo reči ne in odkorakati, ampak to bi pomenilo za njih izgubo finančnih privilegijev. Ko pa jih je zamenjal za mlajši model so pa začele zdraharijo zganjat
ODGOVORI
0 0
Magnezij400
26. 08. 2025 17.21
+2
Takšna žival si ne zasluži živeti na planetu
ODGOVORI
2 0
borjac
26. 08. 2025 17.26
Podpišem !!!
ODGOVORI
0 0
Shalom
26. 08. 2025 17.21
+1
P Diddy ni kriv, dokler ni dokazano drugače. Čeprav jaz vem ,da ni kriv.
ODGOVORI
1 0
Tomaž Hacin
26. 08. 2025 17.09
Kriv, po vseh obtožnicah, arest 100 let in zaplemba celotnega premoženja.
ODGOVORI
0 0
Ici
26. 08. 2025 17.05
Če bo obsojen, bo obsojen na toliko zaporne kazni, klikor jo bo do takrat že odslužil. Kar bo več, ga bo Trump pomilostil.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
26. 08. 2025 16.54
+1
samo epstain se je pa revež obesil,takrat ni bilo trumpelna pri koritu drugače bi bil še danes živ,melanijo mu je pa le zrihtal ane
ODGOVORI
2 1
bu?e24 1
26. 08. 2025 16.47
+1
Dobr so ta šou izpeljal sploh nebo odgovarju za nič
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
26. 08. 2025 16.45
-1
Trumpov prijatelj bo pomiloščen.
ODGOVORI
1 2
Ici
26. 08. 2025 16.25
+0
Američani so postali bolj papeški od papeža. Saj to je noro, kaj počnejo ti dvoličneži. Pp eni strani dnevno v vseh vojnah po svetu njihovi vojaki.pobijajo na desetine nedolžnih ljudi. Po drugi strani pa sodijo nekemu obrobnemu tipu z denarjem, ki je preprosto samo izprijen.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155