Tožilci se strinjajo: Diddy si ne zasluži novega sojenja

Sean Diddy Combs si ne zasluži novega sojenja, ker 'je bilo več kot dovolj podlage' za potrditev njegove obsodbe zaradi dveh točk obtožnice o prevozu z namenom udejstvovanja v prostituciji, so v novi sodni vlogi zapisali zvezni tožilci kot odgovor na obrambno zahtevo 31. julija, v kateri so zagovorniki zahtevali oprostitev ali novo sojenje za zvezdnika.

Mannov zakon je zvezni zakon, ki določa, da je kaznivo dejanje 'namerno prevažati katerokoli osebo, moškega ali žensko, med državami, v tujini ali na ozemlju oziroma posesti Združenih držav Amerike z namenom prostitucije ali spolne dejavnosti, ki je kaznivo dejanje po zvezni ali državni zakonodaji oziroma lokalnem odloku' .

Diddyjevi odvetniki, ki je bil 2. julija oproščen resnejših obtožb o izsiljevanju in trgovini z ljudmi zaradi spolnih namenov, so štiri tedne kasneje sodnika prosili, naj ga oprosti obsodb, povezanih s prostitucijo, ali mu odobri novo sojenje. Med drugim so trdili, da je bil Mannov zakon (zakon, po katerem je bil Combs obsojen) preširoko interpretiran, da bi se lahko nanašal nanj, da dokazi za obsodbo niso bili zadostni.

Combs ne zanika, da je najemal moške spremljevalce, a njegovi odvetniki so v julijski vlogi trdili, da Mannov zakon ne prepoveduje njegovega ravnanja, 'ker ni imel komercialnega motiva in ni nameraval, da bi plačani spremljevalci imeli spolne odnose z njim', ampak naj bi jih najemal, da bi jih gledal in snemal med spolnimi odnosi z dekleti, srečanji, ki so bila na sojenju poimenovana kot t. i. 'freak-offi'. Njegovi odvetniki so trdili, da gre pri tem za 'dejavnost, ki je zaščitena s prvim amandmajem ameriške ustave'.

Tožilci so v svojem odgovoru, ki je bil dolg kar 58 strani, zapisali, da zakon ne razlikuje med voajerizmom in dobičkom. "Prevažal je spremljevalce čez državne meje, da so se udeležili teh zabav za plačilo. Usmerjal je spolno dejavnost spremljevalcev in žrtev za lastno spolno zadovoljstvo," so zapisali tožilci v vlogi. "Ob upoštevanju dokazov v luči, ki je najbolj naklonjena vladi, je bilo več kot dovolj podlage za potrditev obsodb."

'Freak-offi', kot jih je po pričanju na sojenju poimenovala nekdanja Combsova punca Cassie Ventura. Njegova nekdanja partnerka, ki je pričala pod psevdonimom Jane, pa jih je imenovala 'hotelske noči'. Te zabave so potekale v različnih rezidencah ali hotelih v New Yorku, Miamiju, Los Angelesu, Atlanti, Las Vegasu, na Ibizi ter na Turksu in Caicosu.

Combsu naj bi kazen izrekli 3. oktobra.