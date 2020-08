Tožilci vztrajajo pri zaporni kazni za Lori Loughlin in njenega moža

Zvezni tožilci vztrajajo pri tem, da si igralka Lori Loughlin in njen mož, modni oblikovalec Mossimo Giannulli zaslužita zaporno kazen zaradi goljufije, povezane z vpisom njunih dveh hčera na univerzo v Južni Kaliforniji. Trdijo, da sta dogovorjeni kazni skladni s tistimi, ki so bile izrečene drugim vpletenim v podobne primere in odražajo resnost kaznivega dejanja.

V opombi o izreku kazni je urad državnega tožilstva sodnika pozval, naj se drži pogojev sporazuma o priznanju krivde, ki je bil podpisan maja in jeMossima Giannullijaobsodil na pet mesecev, Lori Loughlin pa na dva meseca zaporne kazni. Par naj bi zaporno kazen pričel prestajati že čez nekaj dni, 21. avgusta 2020. Oba sta priznala krivdo za zaroto in zgrešitev goljufij, ki zadeva mrežo podkupovanj in laži v postopku hiper-konkurenčnega sprejemanja na fakulteto. Priznala sta tudi, da sta najela svetovalca Ricka Singerja ter mu plačala nekaj manj kot pol milijona evrov za to, da je obe igralkini hčeri pod okrilje univerze poskušal spraviti pod pretvezo, da sta del atletske ekipe, čeprav sami v njej nista nikoli sodelovali.

icon-expand Lori in Mossimo naj bi zaporno kazen pričela prestajati čez tri dni. FOTO: Profimedia

Tožilstvo trdi, da sta dogovorjeni kazni skladni s tistimi, ki so bile izrečene drugim vpletenim v podobne primere in odražajo resnost kaznivega dejanja."Zločin, ki sta ga zagrešila Giannulli in Loughlinova, je bil resen," trdijo tožilci. Svojo odločitev so argumentirali z sledečimi besedami:"V dveh letih sta se dvakrat zapletla v Singerjevo goljufivo shemo. V dejanje sta vpletla obe hčeri in ju usmerjala k temu, da sta se pojavljali na uprizorjenih fotografijah, ki so jih kasneje uporabili v ponarejenih atletskih profilih in ju ob tem tudi podučila, kako naj goljufijo prikrijeta pred njunim univerzitetnim svetovalcem.''