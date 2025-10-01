Tožilci za Diddyja zahtevajo 11 let zapora, Venturo strah maščevanja

V petek bo sodnik sporočil, kakšna kazen bo doletela obsojenega glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa, ki so ga julija v dveh točkah obtožnice spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo.
Zvezni tožilci zahtevajo 11-letno zaporno kazen, saj menijo, da si zaradi "fizične in psihične zlorabe svojih deklet" zasluži strogo kazen. V 161 strani dolgi vlogi so sodnika pozvali, naj zavrne Combsovo prošnjo za 14-mesečno kazen, ki bi bila enačaj že prestani kazni. Kot je vsebino vloge povzel CNN, v njej trdijo, da glasbeni mogul ni pokazal nobenega obžalovanja, krivdo pa skušal pripisati žrtvam.
"Vedno znova je pokazal, da ga zanima le lastna moč in nadzor. Le znatna zaporna kazen – izrečena za več let – ga lahko učinkovito odvrne in prihodnjim žrtvam pokaže, da bodo njihovi nasilneži odgovorni, ne glede na njihovo bogastvo ali slavo," so zapisali tožilci. Zahtevajo tudi globo v višini pol milijona dolarjev (okoli 425.000 evrov).
Combsovi odvetniki so že tekom sojenja večkrat poudarili, da se je med pridržanjem spremenil. Ob tem so se sklicevali na to, da je njegova kariera uničena, prav tako pa, da so brez priložnosti ostali njegovi otroci.
Cassie Venturo skrbi za svojo varnost in varnost svoje družine
Nekdanje Diddyjevo dekle Cassie Ventura je ob tem sporočila, da jo skrbi za svojo varnost. Zaradi tega se je pred dokončnim izrekom kazni njena družina izselila iz New Yorka, je poročal BBC. "Skrbi me, da bo, če bo izpuščen, njegova prva reakcija hitro maščevanje nad mano in drugimi, ki so spregovorili," je zapisala v pismu, ki ga je predložila sodišču.
Po njenih besedah se Combs ni spremenil. "Ne želi se spremeniti ali postati boljši človek. Vedno bo isti krut, pohlepen in manipulativen človek, kakršen je /.../ Če sem se kaj naučila iz te izkušnje, je to, da žrtve in preživeli nikoli ne bodo varni. Upam, da bo vaša odločitev upoštevala dejstva, ki jih porota ni videla," je še zapisala.
S tem se je Ventura navezovala na odločitev porote, ki ga je v ostalih treh točkah obtožnice spoznala za nedolžnega. Ventura, ki je bila z glasbenim mogulom v zvezi 11 let, je bila sicer na sojenju glavna priča proti Combsu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.