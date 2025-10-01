Tožilci za Diddyja zahtevajo 11 let zapora, Venturo strah maščevanja

Tožilci po končanju sojenja Seanu Diddyju Combsu, ki so ga spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, zanj zahtevajo 11 let zapora. V pismu, ki ga je predložila sodišču, je njegovo nekdanje dekle Cassie Ventura zapisala, da jo skrbi, da bo glasbeni mogul izpuščen. Zaradi morebitnega maščevanja se je njena družina že izselila iz New Yorka.

V petek bo sodnik sporočil, kakšna kazen bo doletela obsojenega glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa, ki so ga julija v dveh točkah obtožnice spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo.

Sean Diddy Combs in Cassie Ventura FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezni tožilci zahtevajo 11-letno zaporno kazen, saj menijo, da si zaradi "fizične in psihične zlorabe svojih deklet" zasluži strogo kazen. V 161 strani dolgi vlogi so sodnika pozvali, naj zavrne Combsovo prošnjo za 14-mesečno kazen, ki bi bila enačaj že prestani kazni. Kot je vsebino vloge povzel CNN, v njej trdijo, da glasbeni mogul ni pokazal nobenega obžalovanja, krivdo pa skušal pripisati žrtvam. "Vedno znova je pokazal, da ga zanima le lastna moč in nadzor. Le znatna zaporna kazen – izrečena za več let – ga lahko učinkovito odvrne in prihodnjim žrtvam pokaže, da bodo njihovi nasilneži odgovorni, ne glede na njihovo bogastvo ali slavo," so zapisali tožilci. Zahtevajo tudi globo v višini pol milijona dolarjev (okoli 425.000 evrov).

Combsovi odvetniki so že tekom sojenja večkrat poudarili, da se je med pridržanjem spremenil. Ob tem so se sklicevali na to, da je njegova kariera uničena, prav tako pa, da so brez priložnosti ostali njegovi otroci.

Cassie Venturo skrbi za svojo varnost in varnost svoje družine

Nekdanje Diddyjevo dekle Cassie Ventura je ob tem sporočila, da jo skrbi za svojo varnost. Zaradi tega se je pred dokončnim izrekom kazni njena družina izselila iz New Yorka, je poročal BBC. "Skrbi me, da bo, če bo izpuščen, njegova prva reakcija hitro maščevanje nad mano in drugimi, ki so spregovorili," je zapisala v pismu, ki ga je predložila sodišču.