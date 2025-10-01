Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Tožilci za Diddyja zahtevajo 11 let zapora, Venturo strah maščevanja

New York, 01. 10. 2025 07.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Tožilci po končanju sojenja Seanu Diddyju Combsu, ki so ga spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, zanj zahtevajo 11 let zapora. V pismu, ki ga je predložila sodišču, je njegovo nekdanje dekle Cassie Ventura zapisala, da jo skrbi, da bo glasbeni mogul izpuščen. Zaradi morebitnega maščevanja se je njena družina že izselila iz New Yorka.

V petek bo sodnik sporočil, kakšna kazen bo doletela obsojenega glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa, ki so ga julija v dveh točkah obtožnice spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo. 

Sean Diddy Combs in Cassie Ventura
Sean Diddy Combs in Cassie Ventura FOTO: Profimedia

Zvezni tožilci zahtevajo 11-letno zaporno kazen, saj menijo, da si zaradi "fizične in psihične zlorabe svojih deklet" zasluži strogo kazen. V 161 strani dolgi vlogi so sodnika pozvali, naj zavrne Combsovo prošnjo za 14-mesečno kazen, ki bi bila enačaj že prestani kazni. Kot je vsebino vloge povzel CNN, v njej trdijo, da glasbeni mogul ni pokazal nobenega obžalovanja, krivdo pa skušal pripisati žrtvam.

"Vedno znova je pokazal, da ga zanima le lastna moč in nadzor. Le znatna zaporna kazen – izrečena za več let – ga lahko učinkovito odvrne in prihodnjim žrtvam pokaže, da bodo njihovi nasilneži odgovorni, ne glede na njihovo bogastvo ali slavo," so zapisali tožilci. Zahtevajo tudi globo v višini pol milijona dolarjev (okoli 425.000 evrov).

Preberi še Kakšna kazen bo doletela Diddyja? Pismi sodniku poslali mati in nekdanje dekle

Combsovi odvetniki so že tekom sojenja večkrat poudarili, da se je med pridržanjem spremenil. Ob tem so se sklicevali na to, da je njegova kariera uničena, prav tako pa, da so brez priložnosti ostali njegovi otroci.

Cassie Venturo skrbi za svojo varnost in varnost svoje družine

Nekdanje Diddyjevo dekle Cassie Ventura je ob tem sporočila, da jo skrbi za svojo varnost. Zaradi tega se je pred dokončnim izrekom kazni njena družina izselila iz New Yorka, je poročal BBC. "Skrbi me, da bo, če bo izpuščen, njegova prva reakcija hitro maščevanje nad mano in drugimi, ki so spregovorili," je zapisala v pismu, ki ga je predložila sodišču. 

Preberi še Diddyja spoznali za krivega dejanj, povezanih s prostitucijo, v drugih točkah oproščen

Po njenih besedah se Combs ni spremenil. "Ne želi se spremeniti ali postati boljši človek. Vedno bo isti krut, pohlepen in manipulativen človek, kakršen je /.../ Če sem se kaj naučila iz te izkušnje, je to, da žrtve in preživeli nikoli ne bodo varni. Upam, da bo vaša odločitev upoštevala dejstva, ki jih porota ni videla," je še zapisala.

S tem se je Ventura navezovala na odločitev porote, ki ga je v ostalih treh točkah obtožnice spoznala za nedolžnega. Ventura, ki je bila z glasbenim mogulom v zvezi 11 let, je bila sicer na sojenju glavna priča proti Combsu.

SEAN DIDDY COMBS CASSIE VENTURA sojenje
Naslednji članek

Halle Berry sredi puščave v bikiniju: Grem pač svojo pot

Naslednji članek

Ariana Grande nad Donalda Trumpa, odgovorili so ji iz Bele hiše

SORODNI ČLANKI

Tožilci se strinjajo: Diddy si ne zasluži novega sojenja

Diddy še ni obupal nad glasbeno kariero. Odvetnik: Vrnil se bo

Diddyjeva predstavnica potrdila: Kontaktirali smo Trumpa o pomilostitvi

Sean Diddy Combs ostaja v priporu do izreka sodbe v oktobru

Donald Trump naj bi resno razmišljal o Diddyjevi pomilostitvi

Bo 50 milijonov dovolj, da bo Diddy izrek kazni dočakal na prostosti?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
01. 10. 2025 09.06
+1
Nam pa te Američani pošiljajo poročila, da smo zmanjšali trgovino z belim blagom! Sami imajo pa tega med temi didiyay za 1000 krat več!
ODGOVORI
1 0
3320.
01. 10. 2025 08.39
+2
11 let? Ta osebek nebi smel nikoli več na prostost.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256