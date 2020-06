Tožilec v primeru Caroline Flack brani svojo odločitev: Njen fant je bil v nevarnosti

Pokojna britanska voditeljica je bila tik pred smrtjo v sodnem postopku zaradi napada na svojega izbranca. Njen fant Lewis Burton je tožbo zoper Caroline sicer kasneje umaknil, saj naj bi šlo le za nesporazum, a je tožilec vztrajal, da mora zvezdnica plačati za svoja dejanja. In čeprav je bil eden od razlogov za smrt ravno Carolinin sodni postopek in medijski odziv na to, tožilec meni, da je ravnal pravilno.

Caroline Flack so mediji pribili na sramotilni steber. Zvezdnica ni zdržala javnega pritiska. FOTO: Profimedia

Dan po valentinovem je Veliko Britanijo pretresla smrt priljubljene televizijske voditeljice Caroline Flack, ki je storila samomor. Takrat je Otok vstal na noge in se boril za ukinitev nekaterih rumenih medijev, saj so nad slavnimi osebami izvajali hud pritisk. Temu pritisku je podlegla tudi Caroline, ko so jo rumeni mediji pribili na sramotilni steber zaradi spora s fantom Lewsiom Burtonom. Z njim se je namreč pred meseci sprla in med sporom je prišlo tudi do fizičnega obračunavanja – takrat naj bi Caroline Lewsiu na glavi razbila namizno svetilko. V javnost pa so pricurljale uradne policijske fotografije prizorišča, spalnice, v kateri je bilo videti kar nekaj madežev krvi, sledi njunega spora. Zdaj se državni tožilec Ed Beltramibrani, da bi v vsakem primeru ravnal enako, kot je takrat. Lewis je namreč kasneje umaknil tožbo zoper Caroline, saj sta se pobotala, a ima Združeno kraljestvo ničelno toleranco do nasilja, zato so s sodnim postopkom nadaljevali. Cena tega pa je bilo Carolinino življenje.

"Srž tega primera je, da se je on pritožil, poklical je policijo, bilo ga je strah, da ga bo umorila. Po glavi ga je udarila s hladnim orožjem, natančneje z namizno svetilko, imel je hudo ureznino in na kraju dogodka je Caroline policiji priznala, da je kriva za fantovo poškodbo," je povedal 52-letni Beltrami za Wales Online: "Dobili smo pritožbo žrtve, videli smo posledice napada – ureznino na glavi, imeli smo fizične dokaze o napadu. Ko se tožilec odloči, da bo nadaljeval s primerom, ne more vedeti, da bo tožena stranka naredila samomor. Teh stvari se pač ne da predvideti."Dodal je, da za Caroline Flack do tega primera še nikoli ni slišal ter da mu njen obraz ni bil znan s televizije ali medijev. Mnogi so bili namreč prepričani, da je do nje neizprosen, ker je medijsko izpostavljena osebnost.