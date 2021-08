Tožilka R. Kellyja označila za plenilca, ki mu je slava omogočila dostop do mladih ljudi

Na sodišču v New Yorku se je začelo sojenje proti glasbeniku R. Kellyju, ki se bo moral soočiti z obtožbami vodenja skupine menedžerjev, telesnih stražarjev in drugih ljudi, ki so zaposlovali ženske za spolne odnose. Tožilka Maria Cruz Melendez je v uvodni izjavi nagovorila poroto in pevca označila za plenilca, ki je svojo slavo izkoristil za fizični, psihični in seksualni nadzor nad svojimi domnevnimi žrtvami.

Po večkratnem zamiku zaradi pandemije se je v New Yorku pričelo sojenje proti glasbeniku R. Kellyju. Proces, ki naj bi trajal dober mesec dni, se je pričel z uvodno izjavo tožilke, odvetnice Marie Cruz Melendez, ki je nagovorila 12-člansko poroto in z ostrimi besedami označila Kellyjeve obtožbe, ki segajo tudi do dvajset let nazaj.

icon-expand R. Kelly FOTO: Profimedia

V nagovoru, v katerem je pevca označila za plenilca, je poudarila, da je 54-letnik svojo slavo izrabljal za "dominacijo in fizični, psihični ter seksualni nadzor nad svojimi domnevnimi žrtvami." Krivdo za lahek dostop do mladih deklet in fantov je pripisala slavi in uspehu, za domnevne žrtve pa je dejala, da so zgolj želele ustreči njegovi vsaki želji in zahtevi.

"Ta primer ni primer zvezde, ki se rada zabava. Ta primer je primer plenilca, ki je z lažmi, manipulacijo, grožnjami in fizičnim nasiljem nadziral svoje žrtve in se nato odgovornosti izogibal več let." Pevec, katerega pravo ime je Robert Sylvester Kelly, se bo moral soočiti z obtožbami vodenja skupine menedžerjev, telesnih stražarjev in drugih ljudi, ki so zaposlovali ženske za spolne odnose, to pa naj bi trajalo skoraj dve desetletji. Zvezdnik je med spolnim odnosom od deklet zahteval, da ga kličejo "Daddy", po slovensko očka, nadzoroval pa naj bi vsako njihovo potezo – določal naj bi celo, kdaj lahko jedo in uporabljajo stranišče. Zvezdnik vse obtožbe vztrajno zanika.