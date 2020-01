Tožilstvo in obramba podala uvodna nagovora poroti na sojenju Harveyju Weinsteinu

Harvey Weinsteina je doslej spolnih napadov in posilstev in nadlegovanja obtožilo približno 80 žensk.

Poroto na sojenju sestavlja sedem moških in pet žensk, ki so jih uspeli sestaviti po dveh tednih izbire. Po uvodnih nagovorih tožilstva in obrambe, je na vrsti tožilstvo, ki namerava najprej poklicati kot priče člane upravnega odbora nekdanjega Weinsteinovega filmskega podjetja, ki bodo opisali, kako so se ubadali s številnimi obtožbami o spolnih napadih in nadlegovanjih.

V New Yorku mu sodijo zaradi posilstva ženske v hotelski sobi Manhattna leta 2013 in spolnega napada na drugo žensko v stanovanju na Manhattnu leta 2006.

Tožilstvo bo lahko predstavilo izjave štirih drugih domnevnih žrtev, katerih primeri so zastarali.