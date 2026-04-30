Tožilstvo: Pevec je najstnico umoril in razkosal, da bi jo utišal

Ameriški pevec D4vd je 14-letno Celeste Rivas Hernandez večkrat zabodel, njeno truplo pa pozneje razkosal in pustil v prtljažniku svojega avtomobila. 21-letnika so po večmesečni preiskavi kot glavnega osumljenca aretirali, tožilstvo pa trdi, da so bile motiv za umor najstničine grožnje, da bo javno razkrila njuno razmerje in vse podrobnosti le-tega.

21-letnik je po besedah tiskovnega predstavnika okrožnega tožilca okrožja Los Angeles dekle ubil in nato njeno truplo razkosal v svoji garaži. Obtoženi, katerega pravo ime je David Anthony Burke, obtožbe zanika in se je pred sodnikom že izrekel za nedolžnega. Prvo preliminarno zaslišanje bo 26. maja, kjer bodo predstavljeni zbrani dokazi. Pevec in Celeste naj bi se spoznala, ko je bila stara 11 let, spolno razmerje pa sta začela, ko je ona imela 13, on pa 18 let.

"Obtoženi je žrtev umoril, ker bi s svojim razkritjem o njunem razmerju uničila njegovo glasbeno kariero, zato jo je želel utišati, to pa je storil kmalu zatem, ko je prispela na njegov dom, kjer jo je večkrat in do smrti zabodel z ostrim predmetom; ko je izkrvavela do smrti, pa je stal ob njej, ne da bi ji pomagal," je v dokumentih zapisalo tožilstvo.