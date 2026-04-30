Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Tožilstvo: Pevec je najstnico umoril in razkosal, da bi jo utišal

Los Angeles, 30. 04. 2026 09.43 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
K.Z.
D4vd in Celeste

Policija je septembra v zapuščenem avtomobilu ameriškega pevca D4vda našla razkosano truplo najstnice, ki so jo pozneje identificirali kot Celeste Rivas Hernandez. Kot trdi tožilstvo, naj bi jo 21-letnik umoril, ker je želela razkriti, da sta bila v spolnem razmerju, ko je bila stara šele 13 let.

Ameriški pevec D4vd je 14-letno Celeste Rivas Hernandez večkrat zabodel, njeno truplo pa pozneje razkosal in pustil v prtljažniku svojega avtomobila. 21-letnika so po večmesečni preiskavi kot glavnega osumljenca aretirali, tožilstvo pa trdi, da so bile motiv za umor najstničine grožnje, da bo javno razkrila njuno razmerje in vse podrobnosti le-tega.

Tožilstvo trdi, da je D4vd najstnico umoril in razkosal, ker je grozila, da bo razkrila njuno razmerje.
FOTO: Profimedia

21-letnik je po besedah tiskovnega predstavnika okrožnega tožilca okrožja Los Angeles dekle ubil in nato njeno truplo razkosal v svoji garaži. Obtoženi, katerega pravo ime je David Anthony Burke, obtožbe zanika in se je pred sodnikom že izrekel za nedolžnega. Prvo preliminarno zaslišanje bo 26. maja, kjer bodo predstavljeni zbrani dokazi. Pevec in Celeste naj bi se spoznala, ko je bila stara 11 let, spolno razmerje pa sta začela, ko je ona imela 13, on pa 18 let.

"Obtoženi je žrtev umoril, ker bi s svojim razkritjem o njunem razmerju uničila njegovo glasbeno kariero, zato jo je želel utišati, to pa je storil kmalu zatem, ko je prispela na njegov dom, kjer jo je večkrat in do smrti zabodel z ostrim predmetom; ko je izkrvavela do smrti, pa je stal ob njej, ne da bi ji pomagal," je v dokumentih zapisalo tožilstvo.

Preberi še Razkrili vzrok smrti najstnice, ki so jo našli v pevčevem avtomobilu

Burke je morilsko orodje, vključno z dvema motornima žagama, naročil prek spleta, najstničino truplo pa je policija našla v dveh vrečah zapuščenega avtomobila, ki je bil registriran nanj.

Na vozilo so policiste opozorili mimoidoči, ki so zaznali smrad, ki se je širil iz avtomobila. Da je umrla zaradi več vbodnih ran, je določil mrliški oglednik. Tožilstvo je pred dnevi razkrilo, da so med preiskavo na pevčevem domu našli otroško pornografijo. Sodnik bo po preliminarnem zaslišanju odločil, ali bodo pevcu sodili, doleti pa ga lahko smrtna kazen. Tožilstvo sicer še ni razkrilo, ali jo bo zahtevalo.

Charles Leclerc med podaljšanim premorom uživa s svojo novopečeno ženo

Vložila zahtevo za ločitev in na OnlyFansu v nekaj dneh zaslužila milijon

24ur.com V Beogradu razkosal svoje dekle: 'Naša deklica mu je slepo verjela'
24ur.com Pevec obtožen umora najstnice, najdene razkosane v njegovem avtu
24ur.com Najstnika ubila svojo mamo, babici pa dejala, da so ju ugrabili
24ur.com Razkrili vzrok smrti najstnice, ki so jo našli v pevčevem avtomobilu
24ur.com S pomočjo DNK na cigaretnem ogorku po 44 letih odkrili morilca 13-letnice
24ur.com Nemčijo pretresa umor 12-letne Luise
24ur.com Na pokopališču našli mrtvo žensko, glavna osumljenka 14-letna deklica
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
30. 04. 2026 11.18
Ens smrt po nepotrebnem...
Odgovori
0 0
osservatore
30. 04. 2026 10.58
S svojimi dejanji je jasno pokazal, da tip niti slučajno ni gladek in zasluži... ve se kaj.
Odgovori
0 0
lep in grd hkrati
30. 04. 2026 10.57
ta čokoladar bi lahko prejel naziv "world dumbest criminal"
Odgovori
0 0
bb5a
30. 04. 2026 10.38
Iz vašega naslova se da zaključiti, da potem ko jo je ubil, še kar ni bila tiho, vse dokler je ni razkosal...
Odgovori
+1
1 0
borjac
30. 04. 2026 10.08
Pevec je umoril dekle in jo razkosal , NEKAJ ME MOTI naziv "PEVEC" , kakšen pevec neki , za kletne zabave ?? brez veze je imenovati morilca za "pevca"....
Odgovori
+4
4 0
lizing
30. 04. 2026 10.25
Za to,ker je tenmopolt in mu že pripada,da je kot neki wanabi umetnik.Kot oni pedofilček Mišele Jackson
Odgovori
+0
1 1
CorbaMorba
30. 04. 2026 10.26
Res je. Semantika je tukaj najbolj sporna.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Hrvaška voditeljica shujšala za 13 kilogramov
Hrvaška voditeljica shujšala za 13 kilogramov
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680