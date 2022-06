Tožilstvo predlaga vsaj 25 let zaporne kazni za R. Kellyja

Pevca Roberta Kellyja je septembra 2021 brooklynsko sodišče spoznalo za krivega spolnih zlorab in izkoriščanja mladoletnih oseb. Po devetih urah posvetovanj ga je porota v kazenskem postopku na zveznem sodišču obsodila izsiljevanja in osmih kršitev zakona o trgovini z ljudmi. Kazen bi morala biti izrečena že maja, a je bil izrek te preložen na 29. junij. Kljub temu da še do uradnega izreka kazni ni prišlo, pa tožilstvo za zvezdnika predlaga vsaj 25 let zaporne kazni.

icon-expand R. Kelly FOTO: Profimedia

"V luči resnosti kaznivih dejanj in potrebe po zaščiti javnosti pred nadaljnjimi zločini obtoženca, tožilstvo zahteva, da je upravičena kazen vsaj 25 let zaporne kazni," je v zahtevi sodniku zapisalo tožilstvo za vzhodno okrožje New Yorka. Dodali so še, da se je pevec zanašal na svojo slavo in finančna sredstva, da je lahko sodeloval in izvrševal zločine.

"Nadaljeval je z zločinskimi dejanji in se uspešno izogibal kazni skoraj 30 let, sedaj pa mora odgovarjati za svoja dejanja," je še zapisalo tožilstvo, ki na 31 straneh podrobno opisuje kazniva dejanja zvezdnika, ki je več desetletij zlorabljal žrtve in navaja, da je malo verjetno, da bi se v prihodnje izogibal spolnemu nasilju nad mladoletniki in drugimi.