Tožilstvo Weinsteinu očita uporabo moči in vpliva za posiljevanje

"Vsaka od teh žensk se je oglasila neodvisno in se niso poznale med seboj," je pojasnil Thompson. Po njegovih besedah bodo ženske med drugim pričale o tem, kako so 70-letnega filmskega mogotca prosile, naj jih preneha posiljevati, kako jih je silil v oralni spolni odnos ali jih prisilil, da so ga gledale med masturbiranjem.

Harveyja Weinsteina lahko doleti nova obtožba, grozi mu do sto let zapora.

Weinstein se v Los Angelesu sooča z 11 obtožbami, povezanimi s spolnimi napadi na več žensk v hotelih na Beverly Hillsu med letoma 2004 in 2013. Če bo obsojen, mu grozi do sto let zapora.

Weinstein, ki je že dve leti in pol v zaporu, je bil v začetku leta 2020 na Manhattnu obsojen zaradi posilstva frizerke Jessice Mann leta 2013 in oralnega spolnega odnosa, v katerega je prisilil nekdanjo sodelavko oddaje Project Runway Miriam Haleyi. Za ta dejanja prestaja 23-letno zaporno kazen.

Pet let po tem, ko se je prav zaradi Weinsteina okrepilo gibanje žensk Jaz tudi, se producent sedaj vrača v Los Angeles, kjer naj bi poleg tistih v New Yorku izvršil največ domnevnih spolnih napadov zaradi položaja, ki mu je to omogočal.

Sredi sodnega procesa bodo začeli v kinodvoranah predvajati film She Said, sicer fiktivno zgodbo, ki pa temelji na zgodbi Weinsteina in njegovih škandalov, zaradi česar so njegovi odvetniki že izrazili skrb, da sojenje ne bo pošteno. Sodišče je njihove argumente zavrnilo.