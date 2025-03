Tožilstvo za Depardieuja zahteva 18 mesecev pogojne zaporne kazni

Sodni proces proti igralcu temelji na obtožbah dveh žensk, da se ju je Depardieu proti njuni volji dotikal po intimnih predelih leta 2021 med snemanjem filma Les Volets Verts režiserja Jeana Beckerja.

Prva je igralca obtožila, da jo je ujel na hodniku ter se dotikal njenega oprsja, zadnjice in genitalij ter pri tem podajal nespodobne komentarje. Proti njemu je februarja lani vložila tožbo zaradi spolnega napada, nadlegovanja in seksističnih žalitev. Druga je pomočnica režiserja, ki je Depardieuja prav tako obtožila, da se je na snemanju dotikal njenega oprsja in zadnjice ter jo pred tem nadlegoval. Tožbo je vložila marca lani.

76-letnega Depardieuja, ki je zaigral v več kot 200 filmih in televizijskih serijah, je doslej približno 20 žensk obtožilo neprimernega vedenja, vendar je to prvi primer, da je prišlo tudi do sodnega procesa.