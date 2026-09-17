Tožilstvo za Nicka Reinerja ne bo zahtevalo smrtne kazni

Okrožni tožilec okrožja Los Angeles Nathan Hochman je sporočil, da so se odločili, da za Nicka Reinerja ne bodo zahtevali smrtne kazni. 33-letnik se je sicer že izrekel za nedolžnega umora staršev, režiserja Roba Reinerja in njegove žene Michele Singer Reiner, ki sta bila do smrti zabodena na njunem domu v predmestju Los Angelesa.

Nick Reiner ne bo dobil smrtne kazni. FOTO: Profimedia

Njuni trupli so reševalci našli 14. decembra 2025, Nicka pa so aretirali naslednji dan. Kot je v izjavi dejal Hochman, so pri odločitvi, da za Reinerja ne bodo zahtevali smrtne kazni, upoštevali želje ostalih družinskih članov. Dodal je, da bodo za Nicka zahtevali doživljenjsko zaporno kazen brez možnosti pritožbe, o čemer so že obvestili sodnico.

Rob Reiner je bil spoštovan in cenjen režiser, ki se je podpisal pod filmske uspešnice, med katerimi so To je Spinal Tap, Princesa nevesta, Ko je Harry srečal Sally in Zadnji dobri možje. Ženo Michele je spoznal leta 1989, skupaj pa sta imela tri otroke.