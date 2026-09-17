Tožilstvo za Nicka Reinerja ne bo zahtevalo smrtne kazni

Okrožni tožilec okrožja Los Angeles Nathan Hochman je sporočil, da so se odločili, da za Nicka Reinerja ne bodo zahtevali smrtne kazni. 33-letnik se je sicer že izrekel za nedolžnega umora staršev, režiserja Roba Reinerja in njegove žene Michele Singer Reiner, ki sta bila do smrti zabodena na njunem domu v predmestju Los Angelesa.
Njuni trupli so reševalci našli 14. decembra 2025, Nicka pa so aretirali naslednji dan. Kot je v izjavi dejal Hochman, so pri odločitvi, da za Reinerja ne bodo zahtevali smrtne kazni, upoštevali želje ostalih družinskih članov. Dodal je, da bodo za Nicka zahtevali doživljenjsko zaporno kazen brez možnosti pritožbe, o čemer so že obvestili sodnico.
Rob Reiner je bil spoštovan in cenjen režiser, ki se je podpisal pod filmske uspešnice, med katerimi so To je Spinal Tap, Princesa nevesta, Ko je Harry srečal Sally in Zadnji dobri možje. Ženo Michele je spoznal leta 1989, skupaj pa sta imela tri otroke.
Čeprav je smrtna kazen v Kaliforniji zakonsko še vedno prisotna, je država leta 2019 uvedla uradni moratorij na njeno izvrševanje. Guverner Gavin Newsom je takrat podpisal izvršilni ukaz, s katerim je zaprl komoro za usmrtitve v zaporu San Quentin in razglasil, da v času njegovega mandata ne bo prišlo do nobene usmrtitve. To pomeni, da obsojenci na smrtno kazen v Kaliforniji ostajajo v zaporu, vendar se njihove kazni dejansko ne izvršijo.
Okrožni tožilec (ang. District Attorney) je izvoljeni javni uslužbenec, ki vodi tožilstvo na ravni okrožja. Njegova glavna naloga je zastopanje države v kazenskih postopkih proti osebam, obtoženim kršenja zakonov. Tožilci imajo veliko diskrecijsko pravico pri odločanju, katere primere bodo preganjali in kakšne kazni bodo zahtevali, vključno z odločitvijo, ali bodo v primerih umorov zahtevali smrtno kazen ali dosmrtno zaporno kazen.
Ta kazen, v angleščini znana kot 'life without parole', pomeni, da obsojenec preostanek svojega življenja preživi v zaporu brez kakršne koli možnosti, da bi bil predčasno izpuščen na prostost. V ameriškem pravosodju se to pogosto uporablja kot alternativa smrtni kazni, saj zagotavlja, da oseba, ki je zagrešila hudo kaznivo dejanje, nikoli več ne bo predstavljala nevarnosti za družbo, hkrati pa se izogne moralnim in pravnim zapletom, povezanim z usmrtitvijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.