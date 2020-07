Tracy Morgan in Megan Wollover se ločujeta

Tracy Morgan in Megan Wollover sta bila poročena skoraj pet let.

Za Morgana je bil to drugi zakon. Pred tem je bil poročen s šolsko ljubeznijo Sabino . Večni da ji je dahnil leta 1985, zahtevek za ločitev pa je vložil 23 let kasneje. V zakonu so se jima rodili trije sinovi, in sicer danes 34-letni Gitrid , 32-letni Malcom in 28-letni Tracy Jr .

" Na žalost sva po skoraj petih letih zakona Megan in jaz vložila zahtevo za ločitev. To je izziv za vse vpletene, zato vas prosim, da spoštujete našo zasebnost, " je Tracy Morgan za People povedal v izjavi, ki jo je posredoval prek svojega tiskovnega predstavnika.

Tracy Morgan in Megan Wollover sta se zaročila že septembra 2012, poročne zaobljube pa sta si izmenjala avgusta 2015 na na intimni in zelo čustveni ceremoniji, na kateri so bili samo tesni prijatelji, družina in njuna hčerkica. Poročno slavje je bilo 14 mesecev po hudi prometni nesreči, v kateri se je igralec boril za svoje življenje.

Tracy se je moral zaradi nesreče (v njej si je zlomil nogo, stegnenico, nos in rebra) znova naučiti stati, sedeti in hoditi. Kljub zdravstvenim težavam je bil odločen, da bo ženo pred oltar pripeljal brez pomoči. "Nisem želel, da bi se do oltarja sprehodil s palico ali v vozičku. Zato sem moral na terapiji zelo trdo delati. A moralo je biti bolje," je pred petimi leti za People dejal zvezdnik.