Župan New Yorka Zohran Mamdani je na novinarski konferenci pojasnil, da naj bi mesto danes zajelo močno neurje s sunki vetra do 105 kilometrov na uro in možnostjo hudourniških poplav.

"Vem, da smo se številni Newyorčani ter milijoni ljudi po svetu veselili jutrišnje parade, vendar mora biti varnost na prvem mestu," je v sredo dejal Mamdani. Sam se sicer sobotne parade ne bo mogel udeležiti, saj ga v petek čaka operacija po poškodbi Ahilove tetive.

Organizatorji so odločitev o preložitvi parade sprejeli po posvetovanjih z mestnimi oblastmi in pristojnimi službami. Kot so sporočili iz veleblagovnice Macy's, je varnost nastopajočih in gledalcev njihova najpomembnejša skrb. "Čeprav nas preložitev parade žalosti, je varnost udeležencev in gledalcev vedno na prvem mestu," je dejal izvršni producent prireditve Will Coss. Poudaril je, da so se na letošnjo jubilejno parado pripravljali več kot dve leti, saj želijo pripraviti največjo in najbolj spektakularno izvedbo v njeni zgodovini.

Parado so sicer med drugo svetovno vojno med letoma 1942 in 1944 prekinili, ker so helij, potreben za napihovanje balonov, namenili vojnim potrebam, vendar je tokrat prvič preložena zaradi vremena. Leta 1971 balonov zaradi močnega dežja niso spustili v zrak, parada pa je kljub temu potekala.

Vremenske razmere so v preteklosti že povzročile nevarne zaplete. Leta 1997 je močan veter balon Mačka v klobuku potisnil v ulično svetilko, zaradi česar je na gledalce padel del konstrukcije. Poškodovane so bile štiri osebe, ena ženska pa je utrpela zlom lobanje in padla v komo.

Letošnja, stota parada naj bi vključevala sto napihljivih figur, med njimi priljubljene like, kot sta junaka iz risank Dora in Ken Kozmoblisk, ter nove podobe Hello Kitty in Mickeyja Čarovnikovega vajenca. Med napovedanimi glasbenimi nastopajočimi so Megan Moroney, skupina Smash Mouth in Teddy Swims. Macyjeva parada, ki jo od leta 1924 pripravljajo kot darilo mestu in državi, vsako leto privabi milijone gledalcev, tako na ulice Manhattna kot pred televizijske zaslone po ZDA in svetu.