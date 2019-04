Scarlett Johansson: Tragedija okoli princese Diane nas ni nič naučila

Zvezdnica Scarlett Johansson je bila pred dnevi gostja v oddaji Jimmyja Kimmela, ko se je vračala proti domu pa je doživela incident s paparaci, zaradi katerih je zdaj javno spregovorila. "Paparaci so tveganje za ljudi, tiho čakajo v avtomobilih z zatemnjenimi šipami, sledijo mi na igrišče, fotografirajo mojega otroka in otroke drugih, ko bi morali biti v varnem okolju. In vse to je popolnoma legalno," je dejala in razložila, da so ji paparaci sledili v kar petih avtomobilih, pri zasledovanju pa so prevozili tudi nekaj rdečih luči in s tem ogrožali druge udeležence v prometu.

Zvezdnica je tako opozorila vse pristojne, da se morajo spremeniti zakoni, kajti samo vprašanje časa je, da bo znova prišlo do kakšne tragične nesreče: "Mislim, da je bila moja dolžnost kot zaskrbljena državljanka, ki je doživela nevarno sledenje in zalezovanje, da sem odšla na lokalno policijo in vprašala, kaj lahko storimo glede tega. Tudi vse ostale bi rada opogumila, da javijo policiji podobne incidente. Ženske v ZDA so zalezovane, nadlegovane in prestrašene – zaradi tega mora obstajati biti univerzalni zakon, ki bo naslovil zasledovanje," je bila odločna ter dodala, da nas tragedija okoli princese Diane ni nič naučila: "Dokler ne bodo paparaci pred zakonom obravnavani kot zalezovalci, je samo vprašanje časa, dokler ne bo nekdo resno poškodovan ali ubit, kot je bilo to v primeru princese Diane."

Diana je umrla 31. avgusta 1997 v prometni nesreči. Takrat 36-letna Diana in njen šest let starejši ljubimec, Dodi Al Fayed, sta odpeljala izpred hotela Ritz v Parizu, ko so ju zasledovali paparaci. Ker je Dianin voznik vozil prehitro, se v predoru zaletel v steber, vsi trije so v nesreči umrli.