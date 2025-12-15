Tragedijo v Avstraliji obsodili tudi zvezdnici: Pošljite svetlobo v temo

Igralki Gal Gadot in Natalie Portman sta se odzvali na tragedijo v Sydneyju, kjer je bilo tragično ubitih 15 ljudi. Kot je zapisala 40-letna zvezdnica Sneguljčice, je njeno srce zlomljeno, in opozorila je, da je o žrtvah treba govoriti in jih počastiti z empatijo in enotnostjo.
"Moje srce je zlomljeno. Žalost po antisemitskem napadu na plaži Bondi v Avstraliji je neizmerna. 15 nedolžnih duš, vključno s preživelim Holokavsta, rabinom in otrokom, ki so bili brezčutno ubiti med praznovanjem prve noči praznika luči. Namerna tema, ki je bila zasejana v svetem trenutku skupnosti in upanja," je zapisala Gadotova.
"Lahko se je počutiti premagane. A naj bomo jasni: naša moč ni v brezupu, temveč v svetlobi, ki jo izbiramo in ustvarjamo v tej grozljivi praznini. Žrtvam se ne smemo pokloniti s tišino, temveč z zahtevo svetu, da mora biti vsako življenje varno in z izbiro empatije in enotnosti nad vsem ostalim. Pošljimo svetlobo v temo in se prepričajmo, da je ljubezen najglasnejša," je še dodala zvezdnica.
Igralka Natalie Portman, ki je med drugim znana po filmih Črni labod, Leon in franšizi Vojna zvezd, je na družbenem omrežju delila fotografijo menore, na kateri gori sveča s podobo avstralske zastave, ob njej pa pripisala: "Naša luč ne bo zatemnjena. Tokrat jo prižigamo za Bondi."
