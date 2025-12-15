Tragedijo v Avstraliji obsodili tudi zvezdnici: Pošljite svetlobo v temo

Igralki Gal Gadot in Natalie Portman sta se odzvali na tragedijo v Sydneyju, kjer je bilo tragično ubitih 15 ljudi. Kot je zapisala 40-letna zvezdnica Sneguljčice, je njeno srce zlomljeno, in opozorila je, da je o žrtvah treba govoriti in jih počastiti z empatijo in enotnostjo.

Gal Gadot je obsodila napad v Avstraliji. FOTO: Profimedia

"Moje srce je zlomljeno. Žalost po antisemitskem napadu na plaži Bondi v Avstraliji je neizmerna. 15 nedolžnih duš, vključno s preživelim Holokavsta, rabinom in otrokom, ki so bili brezčutno ubiti med praznovanjem prve noči praznika luči. Namerna tema, ki je bila zasejana v svetem trenutku skupnosti in upanja," je zapisala Gadotova.

"Lahko se je počutiti premagane. A naj bomo jasni: naša moč ni v brezupu, temveč v svetlobi, ki jo izbiramo in ustvarjamo v tej grozljivi praznini. Žrtvam se ne smemo pokloniti s tišino, temveč z zahtevo svetu, da mora biti vsako življenje varno in z izbiro empatije in enotnosti nad vsem ostalim. Pošljimo svetlobo v temo in se prepričajmo, da je ljubezen najglasnejša," je še dodala zvezdnica.

Tudi Natalie Portman se je odzvala na napad na plaži Bondi. FOTO: Profimedia