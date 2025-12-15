Naslovnica
Tragedijo v Avstraliji obsodili tudi zvezdnici: Pošljite svetlobo v temo

15. 12. 2025

Avtor:
K.Z.
Natalie Portman in Gal Gadot

Svet pretresa nov tragični dogodek, ki se je zgodil na priljubljeni plaži Bondi v Sydneyju, kjer je bilo ubitih 15 ljudi. Kot so poročali avstralski mediji, je bilo tarča judovsko praznovanje, v bližnje bolnišnice pa so prepeljali več žrtev strelskega napada. Tragedija je globoko pretresla tudi igralki Natalie Portman in Gal Gadot, ki sta se odzvali na družbenem omrežju.

Igralki Gal Gadot in Natalie Portman sta se odzvali na tragedijo v Sydneyju, kjer je bilo tragično ubitih 15 ljudi. Kot je zapisala 40-letna zvezdnica Sneguljčice, je njeno srce zlomljeno, in opozorila je, da je o žrtvah treba govoriti in jih počastiti z empatijo in enotnostjo.

"Moje srce je zlomljeno. Žalost po antisemitskem napadu na plaži Bondi v Avstraliji je neizmerna. 15 nedolžnih duš, vključno s preživelim Holokavsta, rabinom in otrokom, ki so bili brezčutno ubiti med praznovanjem prve noči praznika luči. Namerna tema, ki je bila zasejana v svetem trenutku skupnosti in upanja," je zapisala Gadotova.

Preberi še Oče in sin na plaži Bondi ubila 15 oseb: žrtve stare med 10 in 87 let

"Lahko se je počutiti premagane. A naj bomo jasni: naša moč ni v brezupu, temveč v svetlobi, ki jo izbiramo in ustvarjamo v tej grozljivi praznini. Žrtvam se ne smemo pokloniti s tišino, temveč z zahtevo svetu, da mora biti vsako življenje varno in z izbiro empatije in enotnosti nad vsem ostalim. Pošljimo svetlobo v temo in se prepričajmo, da je ljubezen najglasnejša," je še dodala zvezdnica.

Igralka Natalie Portman, ki je med drugim znana po filmih Črni labod, Leon in franšizi Vojna zvezd, je na družbenem omrežju delila fotografijo menore, na kateri gori sveča s podobo avstralske zastave, ob njej pa pripisala: "Naša luč ne bo zatemnjena. Tokrat jo prižigamo za Bondi."

Družina režiserja Roba Reinerja: Naša srca so zlomljena

