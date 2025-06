Tragična smrt prijatelja princa Williama: Med tekmo pola pogoltnil čebelo

Prijatelj princa Williama, milijarder Sunjay Kapur, je umrl, star 53 let, razlog pa je bila nenavadna nesreča. Poslovnežu je med tekmo pola v Angliji v usta priletela čebela, ga pičila, s tem pa povzročila, da je doživel anafilaktični šok, zaradi katerega se mu je ustavilo srce, je poročal Mirror. 53-letnik naj bi se zgrudil in obležal na igrišču, so še zapisali.