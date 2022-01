Tragične smrti umrla nekdanja miss ZDA Cheslie Kryst

Cheslie Kryst, miss ZDA 2019, je po poročanju tujih medijev umrla tragične smrti. Novico o njeni smrti je potrdila tudi družina, ki je v izjavi za javnost zapisala, da bo njena luč naprej sijala. Po poročanju The New York Posta je Cheslie skočila s 60 nadstropne stavbe v New Yorku, kar pa je potrdila tudi policija.

Nekdanja miss ZDA, odvetnica in voditeljica oddaje Extra, Cheslie Kryst, je stara šele 30 let skočila iz ene izmed stanovanjskih stavb v New Yorku, poročajo tuji mediji, njeno smrt pa sta potrdili tudi policija in njena družina, ki v izjavi za javnost vzroka smrti ni navedla, je pa prosila za zasebnost v teh težkih časih.

icon-expand Cheslie Kryst FOTO: Profimedia

"V obupu in z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustila naša draga Cheslie. Njena lepota in moč sta bili luč, ki sta navdihovali mnoge ljudi povsod po svetu. Bila je skrbna, ljubeča in vedno je sijala. Cheslie je poosebljala ljubezen in vedno je skrbela za druge, najsi bo to prek službe odvetnice, kjer se je borila socialne pravice, miss ZDA ali kot voditeljica oddaje Extra. Največji vpliv pa je imela kot hči, sestra, prijateljica, mentorica in kolegica. Vemo, da bo njen vpliv živel še naprej," so v izjavi za javnost zapisali njeni domači, ki so zaprosili javnost, naj v teh težkih časih spoštujejo njihovo zasebnost.

Tudi iz oddaje Extra so sporočili, da jih je smrt njihove sodelavke pretresa in izrazili so sožalje njeni družini in prijateljem: "Naša srca so zlomljena. Cheslie ni bila le vitalni del oddaje, bila je ljubljena članica naše Extra družine, ki se je dotaknila celotne ekipe." Krystova je bila za miss ZDA okronana v zvezni državi Severna Karolina meseca maja 2019. Vključno z Nio Imani Franklin, ki je postala Miss America, Kaliegh Garris, ki so ji nadeli krono na tekmovanju Miss Teen USA, in Zozibini Tunzi, ki je postala Miss Universe, je postala četrta temnopolta zmagovalka tekmovanja v letu 2019.

Skupaj z Garrisovo in Tunzijevo je nastopila v intervjuju za Good Morning America decembra 2019, kjer je Cheslie spregovorila o premagovanju ovir in izrazila razočaranje o pogledih nekaterih ljudi na njihovo zmago: "Ljudje komentirajo objave na naših družbenih omrežjih in nas sprašujejo, zakaj se toliko pogovarjamo o rasi, saj smo štiri čudovite ženske. Jaz pa jim odgovorim, da smo res štiri čudovite ženske, ki še nekaj časa nazaj zaradi rase sploh ne bi imele možnosti za zmago na takih tekmovanjih!"