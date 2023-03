Trajnostna moda Cate Blanchett: na dogodkih v že nošenih oblekah

Februarja se je udeležila berlinskega filmskega festivala, kjer je nosila isto krilo, ki ga je oblekla leta 2018 na filmskem festivalu v Cannesu. Njena stilistka Elizabeth Stewart je igralkino potezo komentirala na Instagramu, kjer je zapisala: "Cate Blanchett je ponovila enega izmed mojih najljubših videzov. Ne samo, da je to izredna Givenchyjeva večerna oprava, ki jo je oblikovala Clare Waight Keller in je prečudovita, da bi jo nosil le enkrat, ponovno nošenje ilustrira pomembno dejstvo. V svetu, kjer vsako leto na tone oblačil konča na odlagališču odpadkov, lahko zavedajoči se svojega vpliva na planet sprejemamo premišljene odločitve o tem, kdaj kupujemo nova oblačila in kdaj jih ponovno uporabimo. Ponovno nošena oblačila so lahko enako izjemna kot takrat, ko jih nosimo prvič."

V eni izmed svojih objav je Cate njena stilistka opisala kot pozorno osebo, ki svoje odločitve sprejema zelo premišljeno, tako pri igralstvu kot na rdeči preprogi. "Je moj navdih, da razmišljam izven okvirjev in skrbno glede odločitev in vpliva, ki ga imamo. Stilisti smo pogosto ujeti v to, da izbiramo oblačila naravnost z modnih pist – delno za to, da se lahko hvalimo, da smo jih dobili prvi, delno pa, ker so spremembe in napredek velik del mode. Ampak kot pravi Cate, dobro oblikovan kos je dobro oblikovan kos in ne neha biti izjemen po tem, ko ga nekdo nosi ali pokaže na modni pisti."