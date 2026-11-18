Glasbeni producent DJ Khaled se je odločil, da je čas za telesno preobrazbo, pri doseganju cilja pa mu je pomagalo tudi zdravilo za hujšanje. 50-letni glasbeni mogotec je v intervjuju za revijo People odkrito spregovoril o neprijetnem dogodku, zaradi katerega je spoznal, da mora spremeniti svoj življenjski slog.

Med enim od lanskih oktobrskih nastopov namreč ni mogel vstati s tal. "Del mojega nastopa je tudi trenutek, ko pokleknem, se zahvalim in izrazim svojo hvaležnost. Tako sem tudi takrat pokleknil, vendar se spomnim, da sem imel velike težave, ko sem poskušal vstati," je Khaled povedal za omenjeno revijo.

Po nastopu ga je kontaktiralo več prijateljev, ki jih je skrbelo za njegovo zdravje. Takrat je spoznal, da mora resneje pristopiti k skrbi zase ter spremeniti svojo miselnost, predvsem zaradi sebe in svoje družine. Zvezdnik ima z ženo Nicole Tuck dva sinova, desetletnega Asahda in šestletnega Aalama.

Od takrat je izgubil približno 41 kilogramov, od tega kar 34 kilogramov s pomočjo zdravila za hujšanje, ki ga je začel uporabljati konec lanskega leta. "Motivacije in navdiha mi ni manjkalo. Telovadil sem in se trudil bolj zdravo prehranjevati, vendar sem potreboval pomoč," je pojasnil.