Transspolna hči Dwyana Wada uradno spremenila ime in spol

41-letnik je dosledno zagovarjal Zayino pravico, da je dekle. "Je bolj samozavestna in uživa v življenju," je dejal košarkar, Funchesova pa je trdila, da jo podpira samo zaradi financ in da pritiska na hčerko. Obenem je želela, da njen otrok najprej dopolni 18 let in se potem sam odloči za spremembo identitete. "To je nesmiseno. Bolje, da bi Zayina mama podpirala ta pomemben del njene poti. Hčerka ne bi smela biti prisiljena čakati na polnoletnost, da Siohvaughn prizna in sprejme njeno resnico," je v nedavni prijavi dejal zvezdnik.