Transspolna hči Elona Muska o njegovih načrtih za Mars: To se ne bo zgodilo

OGLAS

Vivian Wilson je znova javno okrcala očeta Elona Muska. 20-letnica, ki si je leta 2022 spremenila ime, ker, kot je takrat izjavila, ni želela, da bi jo kakor koli povezovali z očetom, je brez dlake na jeziku kritizirala idejo, ki jo njen oče, ustanovitelj Tesle in SpaceXa, promovira že leta. Vivian je napovedala, da se Muskovi načrti, da bi ljudje poselili Mars, ne bodo uresničili.

Elon Musk in Vivian Wilson FOTO: Profimedia icon-expand

"Ljudje, to se ne bo zgodilo," je v neposrednem prenosu s Hasanom Pikerjem dejala Wilson, ko je komentirala Muskove trditve, da bi lahko človeštvo na Marsu pristalo že leta 2029. "Ali veste, koliko časa bi trajalo, da bi kolonizirali Mars? To je marketinška poteza, ki so ji vsi nekako verjeli, čeprav jo preprosto iskanje v internetnem brskalniku ovrže," je dodala. Musk je znan po svojih izjemno ambicioznih načrtih, eden od teh pa je osredotočen predvsem na razvoj ogromnega raketnega sistema Starship. Z očetom nista v najboljših odnosih Vivian Wilson se je rodila kot Xavier in je eden od Muskovih otrok iz zakona z Justine Wilson. O svojem otroštvu in težavnem odnosu z očetom je že večkrat javno spregovorila. Finančno se je osamosvojila leta 2020, od takrat pa se je javno distancirala od očeta, čeprav on o njej pogosto govori v medijih in na družbenih omrežjih.

53-letni Trumpov višji svetovalec je dejal, da je Vivian žrtev tako imenovanega 'virusa woke' oziroma gibanja, ki stremi k temu, da posamezniki iščejo lastno identiteto in se izražajo tako, kot čutijo. Musk je izjavil še, da je bil prevaran, ko je podpisal dokumentacijo, ki je Vivian dovoljevala jemanje zaviralcev pubertete. "Rekli so mi, da bo Xavier, kot so jo takrat klicali, naredila samomor. Bil sem zmeden, bil je COVID, nisem imel pojma, kaj se dogaja," je dejal Musk in dodal: "Ljudje, ki promovirajo takšne stvari, bi morali iti v zapor."