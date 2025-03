Transspolna hči Muska očeta obtožila, da umetno izbira spol svojih otrok

OGLAS

Transspolna hči Elona Muska, Vivian Wilson, je na družbenem omrežju ostro obsodila svojega očeta milijarderja, ki naj bi uporabljal IVF za izbiro spola svojih otrok. "Spol, ki mi je bil dodeljen ob rojstvu, je bilo blago, ki je bilo kupljeno in plačano. Torej, ko sem bila kot otrok ženstvena in se je potem izkazalo, da sem transspolna, sem nasprotovala izdelku, ki se je prodajal," je 20-letnica zapisala in dodala: "Tisto pričakovanje moškosti, ki sem se mu morala upirati vse življenje, je bila denarna transakcija. Denarna transakcija. DENARNA TRANSAKCIJA."

V naslednji objavi je Wilson vprašala: "Kako za vraga je to zakonito?" Vivian je leta 2022 vložila zahtevo za spremembo svojega imena in prevzela priimek svoje mame Justine Wilson. V vlogi je bilo navedeno, da se je za to odločila zaradi svoje spolne identitete in dejstva, da ne živi več s svojim očetom, s katerim ne želi biti povezana na kakršen koli način.

Dve leti pozneje je 53-letni Musk trdil, da je njeno medicinsko spremembo spola dovolil, ker je bil zaveden. "Pravzaprav so me prevarali, da sem podpisal dokumente za enega od mojih starejših sinov, Xavierja," je direktor Tesle povedal psihologu dr. Jordanu Petersonu v takratnem intervjuju za Daily Wire, pri čemer je uporabil Vivianino nekdanje ime. "To je bilo, preden sem sploh razumel, kaj se dogaja. COVID se je dogajal, zato je bilo veliko zmede in rekli so mi, da bi lahko Xavier naredil samomor, če ne izvede spremembe." Bližnji prijatelj Donalda Trumpa je nato še dejal, da je v bistvu "izgubil" svojega otroka in ponovil, da je bil "prevaran".

"Ljudje, ki to promovirajo, bi morali v zapor," je takrat še dejal in svojega otroka ves čas naslavljal kot mrtvega sina. "Temu z razlogom pravijo usmrtitev. Razlog pa je ta, da je moj sin mrtev. Moj sin Xavier je mrtev – ubil ga je virus prebujenega uma."