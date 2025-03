Transspolna hči Elona Muska očetu: Nisi videti dobro

Na posnetek zaslona je Wilson napisala opombo, ki pojasnjuje, da je Xavier njeno "staro ime". Videoposnetek nato preide na 20-letnico, ki pozira ob zvoku, ki se glasi: "Videti sem precej dobro za mrtvo psico." Transspolna hči je videoposnetku pripisala: "In ti ne."

Njun spor traja že nekaj mesecev, Vivian je svojega očeta pred dnevi označila za patetičnega otroka. "Patetičen odrasel otrok je. Zakaj bi se ga bala? Ker ima toliko moči? Ne, ne, ne. Ne briga me. Zakaj bi se bala tega moškega? Ker je bogat? Tresem se," je povedala za revijo Teen Vogue in dodala: "Ne briga me, koliko denarja ima nekdo. Res me ne. Prav, je lastnik Twitterja. Čestitke."