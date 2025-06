Transspolna hči Naomi Watts in Lieva Schreiberja: Želim biti supermodel

Transspolna hči Naomi Wattsin Lieva Schreiberja ima trdno vizijo za svojo prihodnost. "Želim biti supermodel. Pika," je v intervjuju za revijo Interview Magazine povedala 16-letna Kai. "Že leta vadim sprehode po kuhinji, mama vam lahko pokaže vse videoposnetke, za katere sem jo prisilila, da jih posname," je nadaljevala in dodala: "Neverjetneje je bilo to povezano s tem, da sem se že od malih nog borila s spolno identiteto. Vedno sem si želela odrasti in biti lepa, glamurozna in vplivna ženska, kot je Marilyn."