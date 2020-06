Transspolni aktivisti znova kritični do J. K. Rowling

Avtorica knjig o Harryju Potterju J. K. Rowling je zaradi zapisov na Twitterju postala tarča kritik transspolnih aktivistov in drugih uporabnikov družabnih omrežij. V svoji objavi se je obregnila ob frazo 'osebe, ki imajo menstruacijo' in ustvarila tvorjenke, s katerimi je besedo 'ženska' spojila z besedami 'maternica', 'mevža' ter 'blato'.

Britanska pisateljica je tako komentirala prispevek o bolj enakopravnem svetu po epidemiji covida-19, v katerem so zaradi korektnosti do oseb, ki se ne identificirajo s spolom, ko je bilo govora o ženskah, pisali o 'osebah, ki imajo menstruacijo'. Njen zapis je bil dokaj oster:"Osebe, ki imajo menstruacijo. Prepričana sem, da je obstajala beseda za te ljudi. Naj mi nekdo pomaga."Rowlingova je nato dodala še tri različice angleške besede ženske (women, op. a.): "Wumben? Wimpund? Woomud?"je njeno objavo povzela nemška tiskovna agencija dpa. Besede, ki jih je zapisala, so tvorjenke, sestavljene iz besede ženske (women) in maternica (womb), mevža (wimp) ter blato (mud).

icon-expand Pisateljica je zaradi zapisa znova postala tarča kritik LGBT skupnosti. FOTO: Profimedia

Čeprav je bila pisateljica deležna takojšnjih kritik, ni popustila, temveč je v svoj bran zapisala še: "Če spol (biološki, op. a.) ni resničen, ne obstaja istospolna privlačnost. Če spol ni resničen, je realnost žensk po svetu izbrisana. Transspolne osebe poznam in jih imam rada, ampak izbris koncepta spola številnim ljudem onemogoča, da osmislijo svoja življenja. Govoriti odkrito ni sovražno."Dejala je še, da spoštuje pravico vsake transspolne osebe do pristnega življenja: "Korakala bi z vami, če bi bili zaradi transspolnosti diskriminirani. Hkrati je to, da sem ženska, oblikovalo moje življenje. Verjamem, da ni sovražno to izreči."

Na njene zapise se je odzvala organizacija za pravice LGBTQ skupnosti GLAAD. Navedli so, da se J. K. Rowling "še naprej postavlja ob bok ideologiji, ki namerno potvarja dejstva o spolni identiteti in transspolnih osebah". Iz organizacije so jasno sporočili še:"V letu 2020 ni izgovorov, da se napada transspolne osebe."

icon-expand Rowlingova kljub odzivom stoji za svojimi besedami. FOTO: Profimedia