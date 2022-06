Travis Baker prepeljan v bolnišnico, Kourtney Kardashian ves čas ob njem

Kot poročajo ameriški mediji, so v torek popoldne v bolnišnico pripeljali glasbenika Travisa Bakerja, sicer člana punk rock skupine Blink 182 in novopečenega moža Kourtney Kardashian. Paparaci so zakonca ujeli na poti v bolnišnico, a za enkrat še ni povsem jasno, kaj se dogaja.

Zakon Kourtney Kardashian in Travisa Bakerja nima največje sreče. Poročena sta šele nekaj tednov, zdravstvene težave pa se kar vrstijo. Najprej je Kourtney že drugič zbolela za koronavirusom in obležala za deset dni, zdaj pa ima težave Travis Baker, ki je bil v torek zvečer prepeljan v bolnišnico. Paparaci so zakonca namreč ujeli na vhodu v losangeleško bolnišnico, ko so Travisa Bakerja na nosilih, ob njem pa je bila njegova žena Kourtney. Zakonca so prepoznali po Travisovi tetovaži na desni dlani. Kourtney pa sicer ne bi prepoznali, saj se je skrila pod veliko črno kapuco. Nekaj minut po tem, ko je odjeknila vest, da je bil Travis prepeljan v bolnišnico, je njegova 16-letna hčerka Alabama v zgodbi na Instagramu zapisala: "Prosim, molite za nas." Kakšne zdravstvene težave ima Travis, zaenkrat ni znano, je pa glasbenik kmalu po novici na Twitter zapisal: "God save me. (Bog, reši me., op. a.)" Sicer je to tudi naslov njegove nove pesmi z Machine Gun Kellyjem, zato ni jasno, kaj je želel s temi besedami sporočiti. Tiskovni predstavnik Kourtney in Travisa se na novinarska vprašanja portala Page Six ni odzval.