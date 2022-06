Travis Barker hospitaliziran zaradi vnetja trebušne slinavke

Travis Barker je moral v torek popoldne obiskati losangeleško bolnišnico, zaradi pankreatitisa oziroma vnetja trebušne slinavke, ki ga spremljajo simptomi kot so slabost, bruhanje in močne bolečine v zgornjem delu trebuha. Zdravniki so Barkerku povedali, da je vnetje sprožil njegov nedaven obisk kolonoskopije, kar je za ameriški tabloid TMZ povedalo več virov blizu družine.