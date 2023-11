Travis Barker in Kylie Jenner opažena pred porodnišnico

Travis Barker je pred dnevi razkril, da ima njegova žena Kourtney Kardashian rok poroda okoli noči čarovnic, nedavno pa so ga paparaci opazili pred porodnišnico v Los Angelesu. Številni oboževalci so zdaj prepričani, da je resničnostna zvezdnica že rodila, čeprav novice, da bi se njuni družini pridružil nov član, nista potrdila. Govorice o tem, da sta pozdravila sina, ki naj bi mu izbrala ime Rocky, so še toliko glasnejše, ker so v bližini porodnišnice opazili tudi polsestro zvezdnice, Kylie Jenner.

Po tujih medijih je završalo, da je Kourtney Kardashian rodila. Pred porodnišnico v Los Angelesu so paparaci namreč ujeli njenega moža Travisa Barkerja, ki je pred dnevi razkril, da naj bi imela resničnostna zvezdnica rok poroda na noč čarovnic, torej 31. oktobra. Čeprav bodoča starša novice o tem, da se je njun sin, ki ga bosta, kot sta zatrdila, poimenovala Rocky, že rodil, so govorice po tem, ko je bil glasbenik opažen v bližini zdravstvene ustanove, vse glasnejše. icon-expand Pred porodnišnico v Los Angelesu so paparaci namreč ujeli njenega moža Travis Barkerja. FOTO: Profimedia Številni oboževalci so prepričani, da je Kourtney že pred dnevi rodila v medicinskem centru Cedars-Sinai, saj so med drugim med obiskovalci opazili tudi njeno polsestro Kylie Jenner. Po poročanju TMZ-ja so nekateri očividci trdili, da so nosečo 44-letnico opazili že v ponedeljek, ko naj bi dan pred predvidenim rokom poroda prišla v porodnišnico. Na potrditev novice o tem, če je zvezdnica že rodila, bo potrebno torej še malo počakati, a kot je v navadi v klanu Kardashian bosta starša novico prej ali slej delila na družbenih omrežjih. Kourtney, ki je že mama treh otrok, 13-letnega Masona, 11-letne Penelope in 8-letnega Reigna, ki jih ima z nekdanjim fantom Scottom Disickom, je sicer v ponedeljek na Instagramu še delila fotografijo v kostumu za noč čarovnic, potem pa se vse do včeraj ni oglasila na družbenih omrežjih. Tudi to, da je bila malo manj aktivna na spletu, je dalo oboževalcem slutiti, da dneve preživlja v porodnišnici.