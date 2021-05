Travis Barker: Letalska nesreča mi je pomagala pri odvajanju od drog

Bobnar je dejal, da je bila ta nesreča najbolj travmatičen dogodek v njegovem življenju. Ko so se z letalom vračali s koncerta v Južni Karolini, so ob vzletu zagorele pnevmatike. Letalo je med drsenjem po avtocesti zajel ogenj, v nesreči pa sta umrla oba pilota, Barkerjev asistent Chris Baker in varnostnik Chris 'Che' Still .

Barker je v nesreči utrpel opekline tretje stopnje, ki so pokrivale 65 odstotkov njegovega telesa. V bolnišnici je preživel tri mesece in 26 operacij. Njegov prijateljDJ AMje umrl leto po nesreči zaradi prevelikega odmerka drog.

Barker je o nesreči dejal: "Imel sem težko obdobje, spopadal sem se s temačnimi mislimi. Še po ulici nisem mogel hoditi. Če sem v zraku zagledal letalo, sem bil prepričan, da bo strmoglavilo, in tega res nisem želel gledati."

Pred nesrečo, je dejal Barker, je pokadil res veliko marihuane in bil zasvojen s protibolečinskimi tabletami. Njegova zasvojenost je bila tako huda, da je razvil osteoporozo. Ko je zapustil bolnišnico, je vrgel stran vso zalogo drog, ki jo je imel doma.

"Ljudje me zmeraj sprašujejo, ali sem bil na odvajanju, jaz pa jim odgovorim, da sem doživel letalsko nesrečo. To je bilo moje odvajanje od drog," je še povedal bobnar. "Izgubil sem tri prijatelje in skoraj umrl. To je bila moja budilka. Če ne bi doživel nesreče, bi se še naprej drogiral," je priznal Barker.

Povedal je še, da ga je nesreča zelo dolgo preganjala in je doživel res veliko travmo. Od takrat se ni več vkrcal na letalo, vendar upa, da bo ta strah sčasoma premagal. Dejal je, da si želi, da bi svojim otrokom še kdaj lahko pripovedoval o dogodkih in krajih, ki jih je obiskal z letalom.