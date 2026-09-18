Travis Barker: Meso sem pred očetom skrival po žepih

Travis Barker, ki že desetletja ne uživa mesa, je v pogovoru s predstavniki organizacije za zaščito živali Humane World for Animals obudil spomine na otroštvo in razkril, kako se je začela njegova pot do življenja brez mesa. Bobnar skupine Blink-182 je bil star le 13 let, ko se je odločil, da ne želi več jesti mesa, a njegova odločitev pri starših sprva ni naletela na razumevanje.
"Imel sem zelo strogega očeta. Preden si lahko vstal od mize, si moral pojesti vse, kar je bilo na krožniku," je za revijo People povedal slavni glasbenik. Včasih je zato za mizo presedel tudi več ur, dokler ni odkril načina, kako se izogniti mesnemu delu obroka. "Ugotovil sem, da lahko meso skrijem v žepe," se je spominjal dolgoletni partner Kourtney Kardashian. Toda njegova skrivnost ni trajala dolgo. Mama je namreč med pranjem perila začela opažati nenavadne madeže in ga povprašala o vsebini njegovih žepov.
Očetu je resnico povedal na zahvalni dan
Barker pravi, da kot otrok sprva ni povsem razumel povezave med mesom na krožniku in živalmi, iz katerih prihaja. Ko je ugotovil, da je hamburger narejen iz govejega mesa, šunka pa iz svinjskega, pa se je njegova odločitev le še utrdila. Nazadnje je le zbral pogum in očetu med družinsko večerjo ob ameriškem zahvalnem dnevu povedal, da mesa ne bo več jedel. Doma so mu nato začeli pripravljati tudi rastlinske obroke.
Vegansko se prehranjujeta tudi njegova otroka
Barkerjeva odločitev je danes del družinskega vsakdana. Vegansko se prehranjujeta tudi njegova 20-letna hči Alabama in dveletni sin Rocky Thirteen, ki ga ima z ženo Kourtney. Starejša sestra slavne Kim Kardashian, Barkerjev 22-letni sin Landon in 27-letna pastorka Atiana sicer niso vegani, vendar se tudi oni večkrat na teden pridružijo rastlinskim obrokom.
Priljubljeni glasbenik ob tem poudarja, da sinu svojih prepričanj ne želi vsiljevati. "Ne maram pridiganja," je pojasnil bobnar, ki verjame, da lahko največ doseže z lastnim zgledom.
Veganstvo je način življenja, ki poskuša v največji možni meri izključiti vse oblike izkoriščanja in krutosti do živali, bodisi za hrano, oblačila ali druge namene. Medtem ko se vegetarijanci odpovedujejo uživanju mesa, vegani ne uživajo nobenih živalskih proizvodov, vključno z mlečnimi izdelki, jajci, medom in želatino. Poleg prehrane veganstvo pogosto vključuje tudi izogibanje izdelkom, kot so usnje, volna, svila ali kozmetika, ki je bila testirana na živalih.
Zahvalni dan (Thanksgiving) je eden najpomembnejših praznikov v ZDA, ki se praznuje vsak četrti četrtek v novembru. Zgodovinsko gledano izvira iz leta 1621, ko so angleški naseljenci (pilgrimi) in pripadniki ljudstva Wampanoag pripravili skupno pojedino ob uspešni letini. Danes je to predvsem družinski praznik, ki ga zaznamujejo velika srečanja, zahvaljevanje za blagoslove preteklega leta in tradicionalna večerja, katere osrednji del je običajno pečena purica.
Blink-182 je ameriška rock skupina, ustanovljena leta 1992, ki velja za eno ključnih sil pri popularizaciji pop-punka v poznih 90. letih in začetku novega tisočletja. Znani so po svojih energičnih nastopih, spevnih melodijah in besedilih, ki pogosto obravnavajo teme odraščanja, uporništva in mladostniških težav. S svojim prepoznavnim zvokom so močno vplivali na razvoj alternativne glasbe in utrli pot številnim kasnejšim skupinam v tem žanru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.