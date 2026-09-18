Travis Barker: Meso sem pred očetom skrival po žepih

Travis Barker, ki že desetletja ne uživa mesa, je v pogovoru s predstavniki organizacije za zaščito živali Humane World for Animals obudil spomine na otroštvo in razkril, kako se je začela njegova pot do življenja brez mesa. Bobnar skupine Blink-182 je bil star le 13 let, ko se je odločil, da ne želi več jesti mesa, a njegova odločitev pri starših sprva ni naletela na razumevanje.

Travis Barker in Kourtney Kardashian FOTO: Profimedia

"Imel sem zelo strogega očeta. Preden si lahko vstal od mize, si moral pojesti vse, kar je bilo na krožniku," je za revijo People povedal slavni glasbenik. Včasih je zato za mizo presedel tudi več ur, dokler ni odkril načina, kako se izogniti mesnemu delu obroka. "Ugotovil sem, da lahko meso skrijem v žepe," se je spominjal dolgoletni partner Kourtney Kardashian. Toda njegova skrivnost ni trajala dolgo. Mama je namreč med pranjem perila začela opažati nenavadne madeže in ga povprašala o vsebini njegovih žepov.

Očetu je resnico povedal na zahvalni dan

Barker pravi, da kot otrok sprva ni povsem razumel povezave med mesom na krožniku in živalmi, iz katerih prihaja. Ko je ugotovil, da je hamburger narejen iz govejega mesa, šunka pa iz svinjskega, pa se je njegova odločitev le še utrdila. Nazadnje je le zbral pogum in očetu med družinsko večerjo ob ameriškem zahvalnem dnevu povedal, da mesa ne bo več jedel. Doma so mu nato začeli pripravljati tudi rastlinske obroke.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Travis Barker Profimedia

Travis Barker Profimedia

Travis Barker Profimedia

Travis Barker Profimedia







Vegansko se prehranjujeta tudi njegova otroka

Barkerjeva odločitev je danes del družinskega vsakdana. Vegansko se prehranjujeta tudi njegova 20-letna hči Alabama in dveletni sin Rocky Thirteen, ki ga ima z ženo Kourtney. Starejša sestra slavne Kim Kardashian, Barkerjev 22-letni sin Landon in 27-letna pastorka Atiana sicer niso vegani, vendar se tudi oni večkrat na teden pridružijo rastlinskim obrokom.

Priljubljeni glasbenik ob tem poudarja, da sinu svojih prepričanj ne želi vsiljevati. "Ne maram pridiganja," je pojasnil bobnar, ki verjame, da lahko največ doseže z lastnim zgledom.