Travis Barker na kritike o bobnanju med porodom odgovoril s smehom

Travis Barker ne obžaluje, da je med ženinim porodom bobnal. Zvezdnik je pred dnevi objavil video, s katerim je razkil, da je med tem, ko je Kourtney Kardashian rojevala, bobnal na ritem dojenčkovega srca. Kmalu po objavi posnetka so se pojavile kritike na njegovo početje, te pa je sedaj 47-letni glasbenik pospremil s smejočim se emojijem.

icon-expand Travis Barker in Kourtney Kardashian FOTO: Profimedia

Bobnar skupine Blink-182 se je z emojijem, ki se smeji na vsa usta in od smeha joka, reagiral na članek, ki ga je o njegovem bobnanju v porodni sobi objavil spletni portal Barstool Sports. Mnogi so se sicer z vsebino članka strinjali, glasbenikovi oboževalci pa so mu podporo izkazali na družbenih omrežjih.

"Stari, to je noro," je zapisal eden od oboževalcev, spet drugi pa: "To je neverjetno čudno, a je čisto tebi podobno. Je neverjeten poklon tvojemu otroku. Nič sovraštva, le ljubezen." Tretji pa je dodal, da bodo le pravi oboževalci razumeli njegovo kontroverzno odločitev. Z njimi pa se ne strinja odvetnica in voditeljica Sunny Hostin, ki je ob tem dodala, da bi ga na Kourtneyinem mestu boksnila v obraz."Všeč mi je zanjo," je pojasnila sovoditeljica oddaje View in dodala: "A ko rojevaš, potrebuješ zen. Spomnim se, da je moj sin za tretji rojstni dan dobil boben, jaz pa sem želela umreti. Tako je glasen, to ni pomirjujoče."

Kardashianova o tem, kako se je počutila med moževim bobnanjem v porodni sobi še ni javno spregovorila, prav tako ne o rojstvu njunega sina Rockyja. To je njen četrti otrok, njun prvi skupni. Deček se je rodil v veliko družino z več sorojenci, med njimi so 13-letni Mason, 11-letna Penelope in 8-letni Reign, ki jih ima Kardashianova z nekdanjim partnerjem Scottom Disickom. Tudi Barker ima otroke iz prejšnjega zakona, in sicer 20-letnega Landona in 17-letno Alabamo. 44-letna zvezdnica resničnostnega šova o družini Kardashian od rojstva najmlajšega sina v javnosti še ni spregovorila. Kot je poročal The Sun, naj bi ta imela stroga pravila glede obiskov in spoznavanja njenega novorojenca. Zakonca sta že sporočila, da si bosta vzela nekaj časa za družino, da se ta poveže z novim članom, mamica pa spočije po porodu. Preostali družinski člani bodo otroka spoznali šele, ko bodo dobili individualno povabilo.