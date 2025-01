Travis Barker pohvalil zapornike, ki so pomagali gasiti požare: To so heroji!

"Veliko njih je prišlo iz popravnih domov za mladoletne, ta program pa jim daje možnost za resnično spremembo. Videti njihovo človeško plat je bilo čudovito," je še zapisal Barker, čigar družina je bila prav tako prizadeta v požarih, njegova otroka Landon in Alabama pa sta se morala umakniti na varno.

Konec januarja načrtujejo velik dobrodelni koncert, na katerem bodo nastopili tudi Billie Eilish, Lady Gaga, Rod Stewart, Katy Perry, Joni Mitchell, Red Hot Chili Peppers, Sting, Stevie Nicks, Gracie Abrams, Green Day, No Doubt, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Stevie Wonder, The Black Crowes, Anderson .Paak in Alanis Morissette, sredstva pa bodo namenili prizadetim v požarih, ki so izbruhnili 7. januarja in so vzeli 27 življenj. Zaradi požarov se je moralo evakuirati več kot 200.000 ljudi, uničenih pa je bilo več kot 12.000 poslopij.