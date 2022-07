Travis Barker potrdil diagnozo vnetja trebušne slinavke

"Zelo sem hvaležen, da se po intenzivnem zdravljenju počutim bolje," je še zapisal. Informacje o moževem zdravju je delila tudi Kourtney Kardashian, ki je zapisala: "S Travisom sva se odpravila na rutinsko endoskopijo, ki se je zanj končala s hudim vnetjem trebušne slinavke. Zelo sem hvaležna najinim specialistom, zdravnikom in ostalemu zdravstvenemu osebju, ki je tako lepo poskrbelo za mojega moža in zame med najinim bivanjem v bolnišnici."

Travis Barker je bil pred dnevi z rešilnim vozilom prepeljan v losangeleško bolnišnico zaradi pankreatitisa oziroma vnetja trebušne slinavke, ki ga spremljajo simptomi, kot so slabost, bruhanje in močne bolečine v zgornjem delu trebuha. Ves čas ga je spremljala 43-letna žena Kourtney Kardashian, dobre želje pa so mu v komentarjih na družbenem omrežju zaželeli številni glasbeni kolegi in družinski člani.