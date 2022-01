Travis Barker svoji zaročenki Kourtney: Umrl bi zate

46-letni Travis Barker , bobnar skupine Blink-182 , je svojo gorečo in brezpogojno ljubezen do 42-letne Kourtney Kourdashian izrazil v zadnji objavi na Instagramu. Objavil je njuno skupno fotografijo, na kateri se nekje na prostem poljubljata.

Novembra lani je Travis Baker skupaj z zaročenko in njenimi otroki praznoval 46. rojstni rojstni dan, in sicer med počitnicami v Cabu San Lucas v Mehiki. Med drugim so uživali na plaži v jezdenju konj in v čudovitih sončnih zahodih.